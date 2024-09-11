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В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов - РИА Новости, 11.09.2024
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03:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kvadrobery-1971964812.html
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов - РИА Новости, 11.09.2024
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов
Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов, по ее словам, эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:28
2024-09-11T03:28
россия
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов, по ее словам, эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям. Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. "Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества. Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать", - сказала Косихина РИА Новости. Сенатор отметила, что данное движение возникло в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. При этом, подчеркнула политик, чаще всего представителями данной субкультуры являются подростки, которые не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их. "Безусловно, во все времена часть молодежи увлекалась разной деятельностью и была сторонниками субкультуры, которая нравилась далеко не всем. Однако здесь важно, чтобы это направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для граждан", - резюмировала она.
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россия, общество
Россия, Общество
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов

Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в маске кошки играет с собакой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов, по ее словам, эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к очень тяжелым последствиям.
Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
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"Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества. Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать", - сказала Косихина РИА Новости.
Сенатор отметила, что данное движение возникло в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. При этом, подчеркнула политик, чаще всего представителями данной субкультуры являются подростки, которые не только ходят на четвереньках и лают подобно собакам в общественных местах, пугая прохожих, но иногда и бросаются на людей, кусая их.
"Безусловно, во все времена часть молодежи увлекалась разной деятельностью и была сторонниками субкультуры, которая нравилась далеко не всем. Однако здесь важно, чтобы это направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для граждан", - резюмировала она.
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