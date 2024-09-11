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ОБСЕ так и не осудила вторжение ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 11.09.2024
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16:13 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kursk-1972118718.html
ОБСЕ так и не осудила вторжение ВСУ в Курскую область
ОБСЕ так и не осудила вторжение ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 11.09.2024
ОБСЕ так и не осудила вторжение ВСУ в Курскую область
Мальтийское действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) так и не осудило вторжение ВСУ в Курскую область, заявила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:13
2024-09-11T16:13
россия
курская область
дания
обсе
вооруженные силы украины
оон
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Мальтийское действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) так и не осудило вторжение ВСУ в Курскую область, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя ФСОБ и указала на то, что очередной переговорный раунд Форума выпадает на непростой по историческим меркам период, когда заложенные предшественниками военно-политические основы общеевропейской архитектуры безопасности целенаправленно выводятся из строя "под натиском гегемонистских амбиций США и их сателлитов", которые развязали многомерную "прокси-войну" против России. "Одно из ее вопиющих проявлений – фактическое содействие Запада вторжению ВСУ на территорию Курской области РФ. Под фальшивым предлогом права на самооборону и с лицемерными ссылками на Устав ООН государства НАТО и ЕС с упорством, достойным лучшего применения, оправдывают любые теракты, военные преступления, убийства и похищения мирных жителей, сексуальное насилие над женщинами, совершаемые неонацистами и западными наемниками на территории нашей страны. Обращаем внимание на то, что мальтийское действующее председательство ОБСЕ так и не осудило эти действия киевского режима", - сказала дипломат в ходе выступления на 1086-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в среду. Как добавила Жданова, Россия рассчитывает, что озвученные в выступлении министра иностранных дел Дании осторожные объединительные сигналы обретут практическое воплощение в его деятельности. "Разделяем точку зрения председательства о том, что ФСОБ был создан нашими предшественниками, чтобы на еженедельной основе собирать государства-участники за одним столом для проведения "консультаций, целенаправленного диалога и сотрудничества в сфере безопасности", даже при "плохой погоде". В связи с этим предстоит крайне непростая работа, которая потребует от председательства дипломатической мудрости и выдержанности. Разумеется, оценивать ее результаты мы будем не по словам, а по конкретным делам, в прямой зависимости от которых будет выстраиваться наша линия на ФСОБ", - заключила дипломат.
https://radiosputnik.ru/20240806/medvedchuk-1964367299.html
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россия, курская область, дания, обсе, вооруженные силы украины, оон
Россия, Курская область, Дания, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, ООН
ОБСЕ так и не осудила вторжение ВСУ в Курскую область

Жданова: председательство ФСОБ так и не осудило вторжение ВСУ в Курскую область

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Мальтийское действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) так и не осудило вторжение ВСУ в Курскую область, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Российская сторона поздравила Данию со вступлением в обязанности председателя ФСОБ и указала на то, что очередной переговорный раунд Форума выпадает на непростой по историческим меркам период, когда заложенные предшественниками военно-политические основы общеевропейской архитектуры безопасности целенаправленно выводятся из строя "под натиском гегемонистских амбиций США и их сателлитов", которые развязали многомерную "прокси-войну" против России.
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"Одно из ее вопиющих проявлений – фактическое содействие Запада вторжению ВСУ на территорию Курской области РФ. Под фальшивым предлогом права на самооборону и с лицемерными ссылками на Устав ООН государства НАТО и ЕС с упорством, достойным лучшего применения, оправдывают любые теракты, военные преступления, убийства и похищения мирных жителей, сексуальное насилие над женщинами, совершаемые неонацистами и западными наемниками на территории нашей страны. Обращаем внимание на то, что мальтийское действующее председательство ОБСЕ так и не осудило эти действия киевского режима", - сказала дипломат в ходе выступления на 1086-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в среду.
Как добавила Жданова, Россия рассчитывает, что озвученные в выступлении министра иностранных дел Дании осторожные объединительные сигналы обретут практическое воплощение в его деятельности.
"Разделяем точку зрения председательства о том, что ФСОБ был создан нашими предшественниками, чтобы на еженедельной основе собирать государства-участники за одним столом для проведения "консультаций, целенаправленного диалога и сотрудничества в сфере безопасности", даже при "плохой погоде". В связи с этим предстоит крайне непростая работа, которая потребует от председательства дипломатической мудрости и выдержанности. Разумеется, оценивать ее результаты мы будем не по словам, а по конкретным делам, в прямой зависимости от которых будет выстраиваться наша линия на ФСОБ", - заключила дипломат.
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РоссияКурская областьДанияОБСЕВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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