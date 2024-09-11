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На Кубани задержали подозреваемого в хищении более семи миллионов рублей
На Кубани задержали подозреваемого в хищении более семи миллионов рублей - РИА Новости, 11.09.2024
На Кубани задержали подозреваемого в хищении более семи миллионов рублей
Мужчина, подозреваемый в хищении более 7,2 миллиона рублей при выполнении государственного оборонного заказа, задержан на Кубани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:52
2024-09-11T23:52
2024-09-11T23:52
происшествия
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в хищении более 7,2 миллиона рублей при выполнении государственного оборонного заказа, задержан на Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. "В Краснодарском крае задержан подозреваемый в хищении крупной суммы денег при выполнении государственного оборонного заказа. В производстве следственной части главного следственного управления ГУМВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения более 7,2 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что 41-летний москвич был задержан на основании статьи 91 УПК РФ. "В настоящее время расследование уголовного дела продолжается", - заключили в краевом МВД.
https://ria.ru/20240909/kuban-1971699825.html
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани задержали подозреваемого в хищении более семи миллионов рублей
На Кубани задержали подозреваемого в хищении при выполнении гособоронзаказа