https://ria.ru/20240911/kuban-1972191342.html

На Кубани задержали подозреваемого в хищении более семи миллионов рублей

На Кубани задержали подозреваемого в хищении более семи миллионов рублей - РИА Новости, 11.09.2024

На Кубани задержали подозреваемого в хищении более семи миллионов рублей

Мужчина, подозреваемый в хищении более 7,2 миллиона рублей при выполнении государственного оборонного заказа, задержан на Кубани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:52

2024-09-11T23:52

2024-09-11T23:52

происшествия

россия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в хищении более 7,2 миллиона рублей при выполнении государственного оборонного заказа, задержан на Кубани, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. "В Краснодарском крае задержан подозреваемый в хищении крупной суммы денег при выполнении государственного оборонного заказа. В производстве следственной части главного следственного управления ГУМВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения более 7,2 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что 41-летний москвич был задержан на основании статьи 91 УПК РФ. "В настоящее время расследование уголовного дела продолжается", - заключили в краевом МВД.

https://ria.ru/20240909/kuban-1971699825.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край