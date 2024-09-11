https://ria.ru/20240911/krym-1972003442.html

Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину

Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину - РИА Новости, 11.09.2024

Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину

Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину, сообщил РИА Новости секретарь крымского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР),... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:23

2024-09-11T10:23

2024-09-11T10:23

политика

владимир константинов

единая россия

лдпр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину, сообщил РИА Новости секретарь крымского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР), депутат нового созыва Владимир Константинов. Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. Законодательный орган состоит из 75 депутатов и избирается сроком на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе. По итогам голосования "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ - по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Константинов руководил парламентом республики первого и второго созыва. "В крымском парламенте 31 новый депутат из 75. Примерно такой же уровень обновления депутатского корпуса произошел и в муниципальных образованиях - практически наполовину", - сказал Константинов. По его словам, кандидатура нового спикера парламента будет обсуждаться на заседании фракции ЕР. "Я человек команды. Какое решение будет принято, так и будем действовать", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о готовности снова возглавить парламент.

https://ria.ru/20240910/krym-1971789479.html

https://ria.ru/20240318/krym-1933959394.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир константинов, единая россия, лдпр