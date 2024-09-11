https://ria.ru/20240911/krym-1972003442.html
Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину
Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину - РИА Новости, 11.09.2024
Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину
Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину, сообщил РИА Новости секретарь крымского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР),... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:23
2024-09-11T10:23
2024-09-11T10:23
политика
владимир константинов
единая россия
лдпр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину, сообщил РИА Новости секретарь крымского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР), депутат нового созыва Владимир Константинов. Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. Законодательный орган состоит из 75 депутатов и избирается сроком на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе. По итогам голосования "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ - по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Константинов руководил парламентом республики первого и второго созыва. "В крымском парламенте 31 новый депутат из 75. Примерно такой же уровень обновления депутатского корпуса произошел и в муниципальных образованиях - практически наполовину", - сказал Константинов. По его словам, кандидатура нового спикера парламента будет обсуждаться на заседании фракции ЕР. "Я человек команды. Какое решение будет принято, так и будем действовать", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о готовности снова возглавить парламент.
https://ria.ru/20240910/krym-1971789479.html
https://ria.ru/20240318/krym-1933959394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, владимир константинов, единая россия, лдпр
Политика, Владимир Константинов, Единая Россия, ЛДПР
Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину
Константинов: состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Состав парламента Крыма после выборов обновился почти наполовину, сообщил РИА Новости секретарь крымского регионального отделения партии "Единая Россия" (ЕР), депутат нового созыва Владимир Константинов.
Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. Законодательный орган состоит из 75 депутатов и избирается сроком на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе. По итогам голосования "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР
и КПРФ - по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Константинов руководил парламентом республики первого и второго созыва.
"В крымском парламенте 31 новый депутат из 75. Примерно такой же уровень обновления депутатского корпуса произошел и в муниципальных образованиях - практически наполовину", - сказал Константинов.
По его словам, кандидатура нового спикера парламента будет обсуждаться на заседании фракции ЕР.
"Я человек команды. Какое решение будет принято, так и будем действовать", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о готовности снова возглавить парламент.