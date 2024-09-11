Рейтинг@Mail.ru
"Далеко не первая жертва". Что устроила банда подростков под Смоленском - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.09.2024 (обновлено: 08:06 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kriminal--1971871545.html
"Далеко не первая жертва". Что устроила банда подростков под Смоленском
"Далеко не первая жертва". Что устроила банда подростков под Смоленском - РИА Новости, 11.09.2024
"Далеко не первая жертва". Что устроила банда подростков под Смоленском
Жестоко избили, залили перцовым баллончиком и выложили видео в интернет — в Смоленской области после публикации ролика с издевательством над 20-летним Николаем... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:00
2024-09-11T08:06
происшествия
смоленск
сафоново
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93407/66/934076691_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7479724d255901880a25c14766d18815.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестоко избили, залили перцовым баллончиком и выложили видео в интернет — в Смоленской области после публикации ролика с издевательством над 20-летним Николаем Кудачевым возбудили уголовное дело. Троих подозреваемых уже задержали, однако и жертв, и фигурантов может быть гораздо больше. О том, почему местные общественники не согласны с квалификацией статьи, — в материале РИА Новости."Хотел познакомиться"На днях в смоленских, а потом и в федеральных пабликах в соцсетях разлетелось несколько роликов, на которых толпа — около десяти школьников — жестоко избивает молодого человека. Удары наносят руками и ногами по лицу, туловищу и не успокаиваются, даже когда лицо потерпевшего заливает кровью. За кадром периодически слышны смех и подначивания со стороны подруг хулиганов.В конце последнего ролика один из подростков отбирает у лежащего на земле окровавленного парня телефон и разбивает о стену. Затем брызгает ему в лицо из перцового баллончика.Оказалось, что видео сняли в городе Сафоново в конце прошлого месяца."Днем 20 августа я попытался познакомиться на улице с девушкой, — рассказывает пострадавший. — Она отказала, а спустя несколько часов меня нашли ее знакомые, увели к заброшенному зданию и принялись избивать. Я просил остановиться, но уговоры не действовали".Это продолжалось около часа, после чего хулиганы скрылись. "Сына увидел на улице случайный прохожий, предложил подвезти до дома, — говорит мать Николая. — Уже оттуда его забрала скорая в райбольницу, где диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и другие ушибы. В стационаре он провел больше двух недель".Никого из хулиганов тогда не задержали."Я сообщила врачам, что Колю избили, но из полиции никто не появился, — продолжает мать. — Лишь после того, как я написала в прокуратуру, пришли сотрудники ПДН и взяли объяснение. Больше ничего".Школьные хулиганыВ Сети быстро идентифицировали участников избиения — это ученики разных школ в возрасте от 12 до 16 лет. На их асоциальное поведения не раз жаловались."Еще весной один из этих парней в школе отобрал у моего сына деньги, — сообщил депутат местного райкома Владимир Кузьмич. — Мы пообщались с его родителями, те все вернули. Потом, правда, он пытался это повторить, но у сына с собой ничего не было. Случай, вероятно, далеко не первый".Вместе с другими активистами он нашел в Telegram созданное хулиганами сообщество с парой десятков подписчиков. Там они делились своими "подвигами". На одной из фотографий трое отдают нацистское приветствие. Много видео. Например, о том, как несколько девочек-подростков выбили окно и проникли на склад с гуманитарной помощью многодетным семьям и инвалидам. "Я связалась с родителями, но лишь одна из матерей извинялась. Остальные обругали меня, заявив, что их дочерей там не было, хотя они легко узнаваемы в кадре", — говорит волонтер Ольга Марченкова.Очередное избиениеНа днях к общественникам обратилась мать еще одного избитого подростка. Побои зафиксировали, подали заявление в полицию. Общаться с корреспондентом РИА Новости до окончания следствия эта женщина отказалась."Часть подростков из вполне благополучных семей, — объясняет Кузьмич. — Проблема в том, что родителям некогда ими заниматься, дети предоставлены сами себе. Одна из родительниц прямо нам так и заявила. Другие же — из семей проблемных, двое школьников немного отстают в развитии".В местном паблике во "ВКонтакте" матери нескольких хулиганов обвинили в случившемся пострадавшего Николая. Якобы он не просто хотел познакомиться с девушкой, а едва ли не насильно потащил ее к заброшенному зданию, но ему помешали друзья девочки. При этом свои страницы в соцсети те закрыли.Особый контрольТак или иначе, после поднявшегося в интернете шума СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Расследование на личный контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин."Практически все участники преступления установлены, — сообщили в региональном управлении. — Трое задержаны, остальные же не достигли возраста уголовной ответственности. Совершенным действиям мы дадим правовую оценку, а подростков проверим на причастность к другим преступлениям".В ближайшие дни суд определит меру пресечения задержанным. Следователи считают, что подозреваемых необходимо отправить в СИЗО. Также планируют проверить "должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики".Между тем общественники настаивают, что обвинения надо расширить. "Они ведь отобрали и разбили телефон Николая, который стоит не меньше 20 тысяч рублей, — указывает Кузьмич. — Это как минимум порча чужого имущества, а размещенные в Telegram фотографии тянут на экстремизм".Других возможных пострадавших продолжают искать. Если вину троих задержанных докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы. Однако не исключено, что в уголовном деле появятся новые эпизоды.
https://ria.ru/20240731/kriiminal-1962932285.html
https://ria.ru/20240808/kriminal-1964714082.html
смоленск
сафоново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93407/66/934076691_74:0:986:684_1920x0_80_0_0_e9b73e2a3c9b77b96f3f8a650480ca9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, сафоново, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Сафоново, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
"Далеко не первая жертва". Что устроила банда подростков под Смоленском

СК ищет новых жертв банды смоленских подростков

© Фото : Константин СоломатинМужчина с бейсбольной битой
Мужчина с бейсбольной битой - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Константин Соломатин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестоко избили, залили перцовым баллончиком и выложили видео в интернет — в Смоленской области после публикации ролика с издевательством над 20-летним Николаем Кудачевым возбудили уголовное дело. Троих подозреваемых уже задержали, однако и жертв, и фигурантов может быть гораздо больше. О том, почему местные общественники не согласны с квалификацией статьи, — в материале РИА Новости.

"Хотел познакомиться"

На днях в смоленских, а потом и в федеральных пабликах в соцсетях разлетелось несколько роликов, на которых толпа — около десяти школьников — жестоко избивает молодого человека. Удары наносят руками и ногами по лицу, туловищу и не успокаиваются, даже когда лицо потерпевшего заливает кровью. За кадром периодически слышны смех и подначивания со стороны подруг хулиганов.
В конце последнего ролика один из подростков отбирает у лежащего на земле окровавленного парня телефон и разбивает о стену. Затем брызгает ему в лицо из перцового баллончика.
© СоцсетиПодростки избивают парня в Сафоново
Подростки избивают парня в Сафоново - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Соцсети
Подростки избивают парня в Сафоново
Оказалось, что видео сняли в городе Сафоново в конце прошлого месяца.
"Днем 20 августа я попытался познакомиться на улице с девушкой, — рассказывает пострадавший. — Она отказала, а спустя несколько часов меня нашли ее знакомые, увели к заброшенному зданию и принялись избивать. Я просил остановиться, но уговоры не действовали".
Это продолжалось около часа, после чего хулиганы скрылись. "Сына увидел на улице случайный прохожий, предложил подвезти до дома, — говорит мать Николая. — Уже оттуда его забрала скорая в райбольницу, где диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и другие ушибы. В стационаре он провел больше двух недель".
Никого из хулиганов тогда не задержали.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Били без разбора". Что устроила в Подмосковье банда подростков-мигрантов
31 июля, 08:00
"Я сообщила врачам, что Колю избили, но из полиции никто не появился, — продолжает мать. — Лишь после того, как я написала в прокуратуру, пришли сотрудники ПДН и взяли объяснение. Больше ничего".

Школьные хулиганы

В Сети быстро идентифицировали участников избиения — это ученики разных школ в возрасте от 12 до 16 лет. На их асоциальное поведения не раз жаловались.
"Еще весной один из этих парней в школе отобрал у моего сына деньги, — сообщил депутат местного райкома Владимир Кузьмич. — Мы пообщались с его родителями, те все вернули. Потом, правда, он пытался это повторить, но у сына с собой ничего не было. Случай, вероятно, далеко не первый".
© СУ СКР по Смоленской областиСледователи осматривают место происшествия
Следователи осматривают место происшествия - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© СУ СКР по Смоленской области
Следователи осматривают место происшествия
Вместе с другими активистами он нашел в Telegram созданное хулиганами сообщество с парой десятков подписчиков. Там они делились своими "подвигами". На одной из фотографий трое отдают нацистское приветствие. Много видео. Например, о том, как несколько девочек-подростков выбили окно и проникли на склад с гуманитарной помощью многодетным семьям и инвалидам.
"Я связалась с родителями, но лишь одна из матерей извинялась. Остальные обругали меня, заявив, что их дочерей там не было, хотя они легко узнаваемы в кадре", — говорит волонтер Ольга Марченкова.
Школьницы снимают видео у разбитого окна склада с гуманитаркой
Школьницы снимают видео у разбитого окна склада с гуманитаркой - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Школьницы снимают видео у разбитого окна склада с гуманитаркой

Очередное избиение

На днях к общественникам обратилась мать еще одного избитого подростка. Побои зафиксировали, подали заявление в полицию. Общаться с корреспондентом РИА Новости до окончания следствия эта женщина отказалась.
"Часть подростков из вполне благополучных семей, — объясняет Кузьмич. — Проблема в том, что родителям некогда ими заниматься, дети предоставлены сами себе. Одна из родительниц прямо нам так и заявила. Другие же — из семей проблемных, двое школьников немного отстают в развитии".
© СУ СКР по Смоленской областиПодростков после поднявшегося шума задержали. Стоп-кадр видео
Подростков после поднявшегося шума задержали. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© СУ СКР по Смоленской области
Подростков после поднявшегося шума задержали. Стоп-кадр видео
В местном паблике во "ВКонтакте" матери нескольких хулиганов обвинили в случившемся пострадавшего Николая. Якобы он не просто хотел познакомиться с девушкой, а едва ли не насильно потащил ее к заброшенному зданию, но ему помешали друзья девочки. При этом свои страницы в соцсети те закрыли.

Особый контроль

Так или иначе, после поднявшегося в интернете шума СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Расследование на личный контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Практически все участники преступления установлены, — сообщили в региональном управлении. — Трое задержаны, остальные же не достигли возраста уголовной ответственности. Совершенным действиям мы дадим правовую оценку, а подростков проверим на причастность к другим преступлениям".
Группа подростков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
"Дело попытались замять". Что учинили подростки на Урале
8 августа, 08:00
В ближайшие дни суд определит меру пресечения задержанным. Следователи считают, что подозреваемых необходимо отправить в СИЗО. Также планируют проверить "должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики".
Между тем общественники настаивают, что обвинения надо расширить. "Они ведь отобрали и разбили телефон Николая, который стоит не меньше 20 тысяч рублей, — указывает Кузьмич. — Это как минимум порча чужого имущества, а размещенные в Telegram фотографии тянут на экстремизм".
Других возможных пострадавших продолжают искать. Если вину троих задержанных докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы. Однако не исключено, что в уголовном деле появятся новые эпизоды.
 
ПроисшествияСмоленскСафоновоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала