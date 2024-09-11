"Далеко не первая жертва". Что устроила банда подростков под Смоленском
СК ищет новых жертв банды смоленских подростков
© Фото : Константин СоломатинМужчина с бейсбольной битой
© Фото : Константин Соломатин
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестоко избили, залили перцовым баллончиком и выложили видео в интернет — в Смоленской области после публикации ролика с издевательством над 20-летним Николаем Кудачевым возбудили уголовное дело. Троих подозреваемых уже задержали, однако и жертв, и фигурантов может быть гораздо больше. О том, почему местные общественники не согласны с квалификацией статьи, — в материале РИА Новости.
"Хотел познакомиться"
На днях в смоленских, а потом и в федеральных пабликах в соцсетях разлетелось несколько роликов, на которых толпа — около десяти школьников — жестоко избивает молодого человека. Удары наносят руками и ногами по лицу, туловищу и не успокаиваются, даже когда лицо потерпевшего заливает кровью. За кадром периодически слышны смех и подначивания со стороны подруг хулиганов.
В конце последнего ролика один из подростков отбирает у лежащего на земле окровавленного парня телефон и разбивает о стену. Затем брызгает ему в лицо из перцового баллончика.
© СоцсетиПодростки избивают парня в Сафоново
© Соцсети
Подростки избивают парня в Сафоново
Оказалось, что видео сняли в городе Сафоново в конце прошлого месяца.
"Днем 20 августа я попытался познакомиться на улице с девушкой, — рассказывает пострадавший. — Она отказала, а спустя несколько часов меня нашли ее знакомые, увели к заброшенному зданию и принялись избивать. Я просил остановиться, но уговоры не действовали".
Это продолжалось около часа, после чего хулиганы скрылись. "Сына увидел на улице случайный прохожий, предложил подвезти до дома, — говорит мать Николая. — Уже оттуда его забрала скорая в райбольницу, где диагностировали перелом носа, сотрясение головного мозга и другие ушибы. В стационаре он провел больше двух недель".
Никого из хулиганов тогда не задержали.
"Я сообщила врачам, что Колю избили, но из полиции никто не появился, — продолжает мать. — Лишь после того, как я написала в прокуратуру, пришли сотрудники ПДН и взяли объяснение. Больше ничего".
Школьные хулиганы
В Сети быстро идентифицировали участников избиения — это ученики разных школ в возрасте от 12 до 16 лет. На их асоциальное поведения не раз жаловались.
"Еще весной один из этих парней в школе отобрал у моего сына деньги, — сообщил депутат местного райкома Владимир Кузьмич. — Мы пообщались с его родителями, те все вернули. Потом, правда, он пытался это повторить, но у сына с собой ничего не было. Случай, вероятно, далеко не первый".
© СУ СКР по Смоленской областиСледователи осматривают место происшествия
© СУ СКР по Смоленской области
Следователи осматривают место происшествия
Вместе с другими активистами он нашел в Telegram созданное хулиганами сообщество с парой десятков подписчиков. Там они делились своими "подвигами". На одной из фотографий трое отдают нацистское приветствие. Много видео. Например, о том, как несколько девочек-подростков выбили окно и проникли на склад с гуманитарной помощью многодетным семьям и инвалидам.
"Я связалась с родителями, но лишь одна из матерей извинялась. Остальные обругали меня, заявив, что их дочерей там не было, хотя они легко узнаваемы в кадре", — говорит волонтер Ольга Марченкова.
Школьницы снимают видео у разбитого окна склада с гуманитаркой
Школьницы снимают видео у разбитого окна склада с гуманитаркой
Очередное избиение
На днях к общественникам обратилась мать еще одного избитого подростка. Побои зафиксировали, подали заявление в полицию. Общаться с корреспондентом РИА Новости до окончания следствия эта женщина отказалась.
"Часть подростков из вполне благополучных семей, — объясняет Кузьмич. — Проблема в том, что родителям некогда ими заниматься, дети предоставлены сами себе. Одна из родительниц прямо нам так и заявила. Другие же — из семей проблемных, двое школьников немного отстают в развитии".
© СУ СКР по Смоленской областиПодростков после поднявшегося шума задержали. Стоп-кадр видео
© СУ СКР по Смоленской области
Подростков после поднявшегося шума задержали. Стоп-кадр видео
В местном паблике во "ВКонтакте" матери нескольких хулиганов обвинили в случившемся пострадавшего Николая. Якобы он не просто хотел познакомиться с девушкой, а едва ли не насильно потащил ее к заброшенному зданию, но ему помешали друзья девочки. При этом свои страницы в соцсети те закрыли.
Особый контроль
Так или иначе, после поднявшегося в интернете шума СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Расследование на личный контроль взял председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Практически все участники преступления установлены, — сообщили в региональном управлении. — Трое задержаны, остальные же не достигли возраста уголовной ответственности. Совершенным действиям мы дадим правовую оценку, а подростков проверим на причастность к другим преступлениям".
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В ближайшие дни суд определит меру пресечения задержанным. Следователи считают, что подозреваемых необходимо отправить в СИЗО. Также планируют проверить "должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики".
Между тем общественники настаивают, что обвинения надо расширить. "Они ведь отобрали и разбили телефон Николая, который стоит не меньше 20 тысяч рублей, — указывает Кузьмич. — Это как минимум порча чужого имущества, а размещенные в Telegram фотографии тянут на экстремизм".
Других возможных пострадавших продолжают искать. Если вину троих задержанных докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы. Однако не исключено, что в уголовном деле появятся новые эпизоды.