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Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике - РИА Новости, 11.09.2024
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12:52 11.09.2024 (обновлено: 12:55 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kreml-1972059556.html
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике - РИА Новости, 11.09.2024
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике
Кремлю не нравится, что фигура президента России Владимира Путина используется в США во внутриполитической борьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:52
2024-09-11T12:55
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремлю не нравится, что фигура президента России Владимира Путина используется в США во внутриполитической борьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа в США. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике

Песков: Кремлю не нравится, что в США используют имя Путина во внутренней борьбе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремлю не нравится, что фигура президента России Владимира Путина используется в США во внутриполитической борьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа в США.
Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Президентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп и Харрис в ходе дебатов по меньшей мере 12 раз упомянули Путина
Вчера, 06:10
 
СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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