https://ria.ru/20240911/kreml-1972059556.html

Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике

Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике - РИА Новости, 11.09.2024

Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике

Кремлю не нравится, что фигура президента России Владимира Путина используется в США во внутриполитической борьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:52

2024-09-11T12:52

2024-09-11T12:55

сша

россия

владимир путин

дмитрий песков

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремлю не нравится, что фигура президента России Владимира Путина используется в США во внутриполитической борьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа в США. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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сша

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