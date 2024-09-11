https://ria.ru/20240911/kreml-1972059556.html
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике - РИА Новости, 11.09.2024
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике
Кремлю не нравится, что фигура президента России Владимира Путина используется в США во внутриполитической борьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:52
2024-09-11T12:52
2024-09-11T12:55
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кремлю не нравится, что фигура президента России Владимира Путина используется в США во внутриполитической борьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о дебатах Камалы Харрис и Дональда Трампа в США. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/debaty-1971973407.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Кремль негативно оценил педалирование темы Путина в американской политике
Песков: Кремлю не нравится, что в США используют имя Путина во внутренней борьбе