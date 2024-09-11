https://ria.ru/20240911/kreml-1972058896.html
В Кремле заявили о мерах по исключению воздействия атак БПЛА
В Кремле заявили о мерах по исключению воздействия атак БПЛА - РИА Новости, 11.09.2024
В Кремле заявили о мерах по исключению воздействия атак БПЛА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о принимаемых мерах по исключению воздействия атак БПЛА на процесс снабжения энергоресурсами граждан и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:50
2024-09-11T12:50
2024-09-11T12:50
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о принимаемых мерах по исключению воздействия атак БПЛА на процесс снабжения энергоресурсами граждан и экономики. "Принимаются меры с тем, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны и в первую очередь граждан. Поэтому никаких опасений на этот счет у нас нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут как-то повлиять на поставки бензина на нужды СВО и в целом нанести удар по экономике.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972056913.html
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цены на нефть, россия, дмитрий песков
Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о мерах по исключению воздействия атак БПЛА
Песков: принимаются меры по исключению воздействия атак БПЛА на энергоснабжение