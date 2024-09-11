https://ria.ru/20240911/kreml-1972055319.html

В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт

В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт - РИА Новости, 11.09.2024

В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт

Вовлеченность США и стран Европы в украинский конфликт носит прямой характер, каждый новый шаг повышает эту вовлеченность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:41

2024-09-11T12:41

2024-09-11T12:42

сша

европа

россия

дмитрий песков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вовлеченность США и стран Европы в украинский конфликт носит прямой характер, каждый новый шаг повышает эту вовлеченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240911/svo-1972055134.html

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сша, европа, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)