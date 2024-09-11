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В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт - РИА Новости, 11.09.2024
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12:41 11.09.2024 (обновлено: 12:42 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kreml-1972055319.html
В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт
В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт - РИА Новости, 11.09.2024
В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт
Вовлеченность США и стран Европы в украинский конфликт носит прямой характер, каждый новый шаг повышает эту вовлеченность, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:41
2024-09-11T12:42
сша
европа
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вовлеченность США и стран Европы в украинский конфликт носит прямой характер, каждый новый шаг повышает эту вовлеченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо", - сказал Песков журналистам.
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сша, европа, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
США, Европа, Россия, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле заявили о прямой вовлеченности США и Европы в украинский конфликт

Песков: вовлеченность США и Европы в украинский конфликт носит прямой характер

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вовлеченность США и стран Европы в украинский конфликт носит прямой характер, каждый новый шаг повышает эту вовлеченность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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