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Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной - РИА Новости, 11.09.2024
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:35
2024-09-11T23:35
2024-09-11T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
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луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной Луганской Народной Республики. К счастью, личный состав не пострадал. Все успели укрыться, повреждены служебные и личные автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной
МЧС: беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, пострадавших нет