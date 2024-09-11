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Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kremennaja-1972190457.html
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной - РИА Новости, 11.09.2024
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:35
2024-09-11T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной Луганской Народной Республики. К счастью, личный состав не пострадал. Все успели укрыться, повреждены служебные и личные автомобили", - говорится в сообщении.
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в мире, кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной

МЧС: беспилотник ВСУ атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramВ Кременной в ЛНР
В Кременной в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
В Кременной в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
«
"Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной Луганской Народной Республики. К счастью, личный состав не пострадал. Все успели укрыться, повреждены служебные и личные автомобили", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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