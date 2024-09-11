https://ria.ru/20240911/kremennaja-1972190457.html

Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной

Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной - РИА Новости, 11.09.2024

Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной

Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:35

2024-09-11T23:35

2024-09-11T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной в ЛНР, личный состав не пострадал, повреждены служебные и личные автомобили, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной Луганской Народной Республики. К счастью, личный состав не пострадал. Все успели укрыться, повреждены служебные и личные автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

кременная

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кременная, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)