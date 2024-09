https://ria.ru/20240911/kosachev-1972171264.html

Косачев призвал Францию узнать мнение ЕСПЧ по делу Дурова

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Франция должна объясниться с Европейским судом по правам человека, если от создателя Telegram Павла Дурова будут затребованы ключи от шифрования к мессенджеру, считает зампредседателя Совфеда Константин Косачев. Сенатор рассказал, что на днях было опубликовано постановление Европейского суда по правам человека по делу "Сase of Vorobyev and others v. Russia" (решение от 5 сентября 2024 года). Он отметил, что заявители, граждане России, пожаловались в 2018 году в ЕСПЧ на действия российских правоохранительных органов, потребовавших от мессенджера "Telegram" обеспечить доступ к определенной технической информации, которая способствовала бы "расшифровке сообщений". Судьи в Страсбурге решили, что тогдашнее требование российских властей о раскрытии ключей шифрования мессенджера "Telegram" являлось нарушением статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции). "Несмотря на то, что это решение вынесено не в отношении Франции, любое постановление ЕСПЧ имеет прецедентное значение и юридическую силу в любом другом государстве-участнике Совета Европы. Так что Франция (в отличие от России, вышедшей из под юрисдикции Суда) в любом случае должна будет объясниться с ЕСПЧ. Уверен, адвокаты Павла Дурова за этим проследят", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Косачев добавил, что следовало бы показать это решение французской правоохранительной и судебной системе в связи с аналогичным требованием к руководству мессенджера "Telegram" и узнать их позицию относительно такого толкования конвенции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

