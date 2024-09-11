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Косачев призвал Францию узнать мнение ЕСПЧ по делу Дурова - РИА Новости, 11.09.2024
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20:16 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kosachev-1972171264.html
Косачев призвал Францию узнать мнение ЕСПЧ по делу Дурова
Косачев призвал Францию узнать мнение ЕСПЧ по делу Дурова - РИА Новости, 11.09.2024
Косачев призвал Францию узнать мнение ЕСПЧ по делу Дурова
Франция должна объясниться с Европейским судом по правам человека, если от создателя Telegram Павла Дурова будут затребованы ключи от шифрования к мессенджеру,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:16
2024-09-11T20:16
технологии
франция
россия
страсбург
павел дуров
константин косачев
telegram
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Франция должна объясниться с Европейским судом по правам человека, если от создателя Telegram Павла Дурова будут затребованы ключи от шифрования к мессенджеру, считает зампредседателя Совфеда Константин Косачев. Сенатор рассказал, что на днях было опубликовано постановление Европейского суда по правам человека по делу "Сase of Vorobyev and others v. Russia" (решение от 5 сентября 2024 года). Он отметил, что заявители, граждане России, пожаловались в 2018 году в ЕСПЧ на действия российских правоохранительных органов, потребовавших от мессенджера "Telegram" обеспечить доступ к определенной технической информации, которая способствовала бы "расшифровке сообщений". Судьи в Страсбурге решили, что тогдашнее требование российских властей о раскрытии ключей шифрования мессенджера "Telegram" являлось нарушением статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции). "Несмотря на то, что это решение вынесено не в отношении Франции, любое постановление ЕСПЧ имеет прецедентное значение и юридическую силу в любом другом государстве-участнике Совета Европы. Так что Франция (в отличие от России, вышедшей из под юрисдикции Суда) в любом случае должна будет объясниться с ЕСПЧ. Уверен, адвокаты Павла Дурова за этим проследят", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Косачев добавил, что следовало бы показать это решение французской правоохранительной и судебной системе в связи с аналогичным требованием к руководству мессенджера "Telegram" и узнать их позицию относительно такого толкования конвенции. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240911/durov-1968735141.html
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технологии, франция, россия, страсбург, павел дуров, константин косачев, telegram, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, задержание павла дурова во франции
Технологии, Франция, Россия, Страсбург, Павел Дуров, Константин Косачев, Telegram, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Федерации РФ, Задержание Павла Дурова во Франции
Косачев призвал Францию узнать мнение ЕСПЧ по делу Дурова

Косачев: Парижу надо объясниться с ЕСПЧ, если у Дурова попросят ключи к Telegram

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Франция должна объясниться с Европейским судом по правам человека, если от создателя Telegram Павла Дурова будут затребованы ключи от шифрования к мессенджеру, считает зампредседателя Совфеда Константин Косачев.
Сенатор рассказал, что на днях было опубликовано постановление Европейского суда по правам человека по делу "Сase of Vorobyev and others v. Russia" (решение от 5 сентября 2024 года). Он отметил, что заявители, граждане России, пожаловались в 2018 году в ЕСПЧ на действия российских правоохранительных органов, потребовавших от мессенджера "Telegram" обеспечить доступ к определенной технической информации, которая способствовала бы "расшифровке сообщений". Судьи в Страсбурге решили, что тогдашнее требование российских властей о раскрытии ключей шифрования мессенджера "Telegram" являлось нарушением статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции).
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Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
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"Несмотря на то, что это решение вынесено не в отношении Франции, любое постановление ЕСПЧ имеет прецедентное значение и юридическую силу в любом другом государстве-участнике Совета Европы. Так что Франция (в отличие от России, вышедшей из под юрисдикции Суда) в любом случае должна будет объясниться с ЕСПЧ. Уверен, адвокаты Павла Дурова за этим проследят", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Косачев добавил, что следовало бы показать это решение французской правоохранительной и судебной системе в связи с аналогичным требованием к руководству мессенджера "Telegram" и узнать их позицию относительно такого толкования конвенции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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ТехнологииФранцияРоссияСтрасбургПавел ДуровКонстантин КосачевTelegramЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Федерации РФЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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