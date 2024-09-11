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ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 11.09.2024 (обновлено: 16:00 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/korenevo-1972016187.html
ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево
ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево
На Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:00
2024-09-11T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале."Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника", — сказал он.Военачальник отметил, что 155-я бригада морской пехоты, освободившая российские территории, находится на правом фланге от его подразделений, на Кореневском направлении. Он подчеркнул, что бойцы бригады воюют очень мужественно и достойно, "никогда не отступают, всегда идут вперед".Позднее Алаудинов в беседе с РИА Новости уточнил, что в Курской области освободили около десяти населенных пунктов.&quot;Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдались в плен&quot;, — добавил он.Возглавляемые Алаудиновым подразделения сражаются на Суджанском направлении. Там за последние сутки российские бойцы уничтожили несколько единиц вражеской техники, а противник не смог продвинуться, несмотря на свои многочисленные попытки атаковать, рассказал генерал. Сегодня утром о начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html
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безопасность, россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево

Алаудинов: ВС России освободили от ВСУ несколько населенных пунктов у Коренево

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника", — сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Военачальник отметил, что 155-я бригада морской пехоты, освободившая российские территории, находится на правом фланге от его подразделений, на Кореневском направлении. Он подчеркнул, что бойцы бригады воюют очень мужественно и достойно, "никогда не отступают, всегда идут вперед".
Позднее Алаудинов в беседе с РИА Новости уточнил, что в Курской области освободили около десяти населенных пунктов.
«

"Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдались в плен", — добавил он.

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Возглавляемые Алаудиновым подразделения сражаются на Суджанском направлении. Там за последние сутки российские бойцы уничтожили несколько единиц вражеской техники, а противник не смог продвинуться, несмотря на свои многочисленные попытки атаковать, рассказал генерал.
Сегодня утром о начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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