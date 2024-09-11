https://ria.ru/20240911/korenevo-1972016187.html

ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево

ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево - РИА Новости, 11.09.2024

ВС России отбили несколько населенных пунктов около курского Коренево

На Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:00

2024-09-11T11:00

2024-09-11T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале."Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника", — сказал он.Военачальник отметил, что 155-я бригада морской пехоты, освободившая российские территории, находится на правом фланге от его подразделений, на Кореневском направлении. Он подчеркнул, что бойцы бригады воюют очень мужественно и достойно, "никогда не отступают, всегда идут вперед".Позднее Алаудинов в беседе с РИА Новости уточнил, что в Курской области освободили около десяти населенных пунктов."Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдались в плен", — добавил он.Возглавляемые Алаудиновым подразделения сражаются на Суджанском направлении. Там за последние сутки российские бойцы уничтожили несколько единиц вражеской техники, а противник не смог продвинуться, несмотря на свои многочисленные попытки атаковать, рассказал генерал. Сегодня утром о начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, пытаясь захватить российские территории. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 10 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 11,8 тысячи военных и 93 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971984884.html

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курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины