https://ria.ru/20240911/kitay-1971969042.html

Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией

Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией - РИА Новости, 11.09.2024

Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией

Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений, заявил министр иностранных дел Китая... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:04

2024-09-11T05:04

2024-09-11T10:22

сергей шойгу

ван и (политик)

брикс

китай

россия

санкт-петербург

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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге. "Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, в полной мере реализовывать роль механизма китайско-российских консультаций по стратегической безопасности и механизма встреч высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, а также непрестанно обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что несмотря на беспрецедентные за последние сто лет изменения, китайско-российские отношения сохраняют стабильную и здоровую динамику развития.

https://ria.ru/20240910/kennedi-mladshiy-1971721986.html

китай

россия

санкт-петербург

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сергей шойгу, ван и (политик), брикс, китай, россия, санкт-петербург