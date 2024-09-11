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Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией - РИА Новости, 11.09.2024
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05:04 11.09.2024 (обновлено: 10:22 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kitay-1971969042.html
Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией
Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией - РИА Новости, 11.09.2024
Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией
Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений, заявил министр иностранных дел Китая... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:04
2024-09-11T10:22
сергей шойгу
ван и (политик)
брикс
китай
россия
санкт-петербург
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге. "Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, в полной мере реализовывать роль механизма китайско-российских консультаций по стратегической безопасности и механизма встреч высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, а также непрестанно обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что несмотря на беспрецедентные за последние сто лет изменения, китайско-российские отношения сохраняют стабильную и здоровую динамику развития.
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сергей шойгу, ван и (политик), брикс, китай, россия, санкт-петербург
Сергей Шойгу, Ван И (политик), БРИКС, Китай, Россия, Санкт-Петербург
Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией

Ван И: Китай готов укреплять стратегические связи с Россией

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. 11 сентября 2024
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. 11 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. 11 сентября 2024
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге.
"Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, в полной мере реализовывать роль механизма китайско-российских консультаций по стратегической безопасности и механизма встреч высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, а также непрестанно обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну
10 сентября, 01:08
Он также отметил, что несмотря на беспрецедентные за последние сто лет изменения, китайско-российские отношения сохраняют стабильную и здоровую динамику развития.
 
Сергей ШойгуВан И (политик)БРИКСКитайРоссияСанкт-Петербург
 
 
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