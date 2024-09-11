Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией
Ван И: Китай готов укреплять стратегические связи с Россией
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. 11 сентября 2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. 11 сентября 2024
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге.
"Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, в полной мере реализовывать роль механизма китайско-российских консультаций по стратегической безопасности и механизма встреч высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, а также непрестанно обогащать стратегическое наполнение китайско-российских отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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Он также отметил, что несмотря на беспрецедентные за последние сто лет изменения, китайско-российские отношения сохраняют стабильную и здоровую динамику развития.