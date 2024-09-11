https://ria.ru/20240911/kitay-1971968074.html

Китай пообещал продвигать объективное мнение по украинскому вопросу

Китай пообещал продвигать объективное мнение по украинскому вопросу - РИА Новости, 11.09.2024

Китай пообещал продвигать объективное мнение по украинскому вопросу

Китай продолжит продвигать объективное мнение по украинскому вопросу в международном сообществе, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня, заявил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:53

2024-09-11T04:53

2024-09-11T04:53

китай

россия

санкт-петербург

ван и (политик)

сергей шойгу

в мире

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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Китай продолжит продвигать объективное мнение по украинскому вопросу в международном сообществе, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге. Как сообщил МИД КНР, стороны обсудили украинский кризис. "Китай всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции по украинскому вопросу и продолжит работать над продвижением сбалансированного, объективного и рационального мнения в международном сообществе, с тем чтобы добиться большего международного консенсуса и создать необходимые условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал Ван И.

https://ria.ru/20240827/kitay-1968651833.html

китай

россия

санкт-петербург

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китай, россия, санкт-петербург, ван и (политик), сергей шойгу, в мире