https://ria.ru/20240911/kitay-1971968074.html
Китай пообещал продвигать объективное мнение по украинскому вопросу
Китай пообещал продвигать объективное мнение по украинскому вопросу - РИА Новости, 11.09.2024
Китай пообещал продвигать объективное мнение по украинскому вопросу
Китай продолжит продвигать объективное мнение по украинскому вопросу в международном сообществе, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня, заявил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:53
2024-09-11T04:53
2024-09-11T04:53
китай
россия
санкт-петербург
ван и (политик)
сергей шойгу
в мире
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Китай продолжит продвигать объективное мнение по украинскому вопросу в международном сообществе, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге. Как сообщил МИД КНР, стороны обсудили украинский кризис. "Китай всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции по украинскому вопросу и продолжит работать над продвижением сбалансированного, объективного и рационального мнения в международном сообществе, с тем чтобы добиться большего международного консенсуса и создать необходимые условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20240827/kitay-1968651833.html
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китай, россия, санкт-петербург, ван и (политик), сергей шойгу, в мире
Китай, Россия, Санкт-Петербург, Ван И (политик), Сергей Шойгу, В мире
Китай пообещал продвигать объективное мнение по украинскому вопросу
Ван И: Китай продолжит продвигать в мире объективное мнение по вопросу Украины
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Китай продолжит продвигать объективное мнение по украинскому вопросу в международном сообществе, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге.
Как сообщил МИД КНР, стороны обсудили украинский кризис.
"Китай всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции по украинскому вопросу и продолжит работать над продвижением сбалансированного, объективного и рационального мнения в международном сообществе, с тем чтобы добиться большего международного консенсуса и создать необходимые условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал Ван И.