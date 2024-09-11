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Патриарх Кирилл предупредил о скором апокалипсисе - РИА Новости, 11.09.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:36 11.09.2024 (обновлено: 16:42 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kirill-1972094717.html
Патриарх Кирилл предупредил о скором апокалипсисе
Патриарх Кирилл предупредил о скором апокалипсисе - РИА Новости, 11.09.2024
Патриарх Кирилл предупредил о скором апокалипсисе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество в связи с бурным развитием искусственного интеллекта может войти в апокалиптическую эпоху, и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:36
2024-09-11T16:42
религия
технологии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество в связи с бурным развитием искусственного интеллекта может войти в апокалиптическую эпоху, и если оно хочет остаться счастливым и выжить, то должно быть религиозным. "Могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным… Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – сказал патриарх, отвечая на вопросы после своей лекции "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?" на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он пояснил, что коль скоро искусственный интеллект не может сравниться по своим возможностям с человеком в вычислительных процессах и в управлении другими механизмами, его внедрение может привести к колоссальному технологическому прорыву и созданию машин и механизмов, о которых сейчас нельзя и помышлять. "Все это может служить человеку и его благу, а может, как атомная бомба, служить и против человека, и нести колоссальную угрозу. Вывод заключается в том, что человек должен становиться лучше нравственно и духовно. Если прогресса не будет происходить на этом уровне человеческого бытия, нравственного и духовного, мы проиграем битву и интеллекту искусственному, и многие другие битвы", – добавил патриарх. По его мнению, развитие человека и человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства, а прогресс должен идти путем, не наносящим ущерба природе, человеку и обществу. "Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта. Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это нужно всем нам осознавать ясно, и единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир… Что такое апокалипсис? Конец света. Спокойный конец света? Нет, катастрофический конец света, глобальная катастрофа. Она может быть только в том случае, если человек откажется от Бога и от нравственного закона", – сказал патриарх. Главная задача, подчеркнул он, заключается в следующем: никаким образом и ни под каким видом нельзя допускать такого развития искусственного интеллекта, которое выведет его из подчинения человеку.Согласно христианскому вероучению, мировая история закончится со вторым пришествием Христа. В последней книге Евангелия, Откровении Иоанна Богослова, подробно описываются предваряющие это событие катастрофы планетарного масштаба: мор, голод, болезни и войны. Часто их отождествляют с четырьмя всадниками апокалипсиса – на белом, рыжем, вороном и бледном конях. В Писании также сказано, что никто, кроме Бога, "не знает ни дня, ни часа" когда Спаситель вновь придет на Землю и начнется Страшный суд над людьми.
https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html
https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971816785.html
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технологии, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Технологии, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл предупредил о скором апокалипсисе

Патриарх Кирилл: если человечество хочет выжить, оно должно быть религиозным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество в связи с бурным развитием искусственного интеллекта может войти в апокалиптическую эпоху, и если оно хочет остаться счастливым и выжить, то должно быть религиозным.
"Могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным… Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – сказал патриарх, отвечая на вопросы после своей лекции "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?" на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Патриарх Кирилл назвал самый страшный и опасный разлом в жизни человечества
10 сентября, 13:02
Он пояснил, что коль скоро искусственный интеллект не может сравниться по своим возможностям с человеком в вычислительных процессах и в управлении другими механизмами, его внедрение может привести к колоссальному технологическому прорыву и созданию машин и механизмов, о которых сейчас нельзя и помышлять.
"Все это может служить человеку и его благу, а может, как атомная бомба, служить и против человека, и нести колоссальную угрозу. Вывод заключается в том, что человек должен становиться лучше нравственно и духовно. Если прогресса не будет происходить на этом уровне человеческого бытия, нравственного и духовного, мы проиграем битву и интеллекту искусственному, и многие другие битвы", – добавил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ
10 сентября, 13:13
По его мнению, развитие человека и человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства, а прогресс должен идти путем, не наносящим ущерба природе, человеку и обществу.
"Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта. Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это нужно всем нам осознавать ясно, и единственный выход из этого возможного кризиса – это вера в Бога, громко говорю на весь мир… Что такое апокалипсис? Конец света. Спокойный конец света? Нет, катастрофический конец света, глобальная катастрофа. Она может быть только в том случае, если человек откажется от Бога и от нравственного закона", – сказал патриарх.
Главная задача, подчеркнул он, заключается в следующем: никаким образом и ни под каким видом нельзя допускать такого развития искусственного интеллекта, которое выведет его из подчинения человеку.
Согласно христианскому вероучению, мировая история закончится со вторым пришествием Христа. В последней книге Евангелия, Откровении Иоанна Богослова, подробно описываются предваряющие это событие катастрофы планетарного масштаба: мор, голод, болезни и войны. Часто их отождествляют с четырьмя всадниками апокалипсиса – на белом, рыжем, вороном и бледном конях. В Писании также сказано, что никто, кроме Бога, "не знает ни дня, ни часа" когда Спаситель вновь придет на Землю и начнется Страшный суд над людьми.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Патриарх Кирилл выступит с лекцией на Культурном форуме в Петербурге
4 сентября, 11:56
 
РелигияТехнологииПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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