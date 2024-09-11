https://ria.ru/20240911/kiev-1972141975.html

Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии

Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии - РИА Новости, 11.09.2024

Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии

Киевский режим - всего лишь инструмент, его руками водят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:30

2024-09-11T17:30

2024-09-11T17:32

происшествия

жилье

раменское

московская область (подмосковье)

сша

мария захарова

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим - всего лишь инструмент, его руками водят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот, например, по Раменскому ударили. Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим - это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон", - сказала Захарова в ходе брифинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972117748.html

раменское

московская область (подмосковье)

сша

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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), сша, мария захарова, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины