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Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии - РИА Новости, 11.09.2024
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17:30 11.09.2024 (обновлено: 17:32 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kiev-1972141975.html
Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии
Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии - РИА Новости, 11.09.2024
Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии
Киевский режим - всего лишь инструмент, его руками водят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:30
2024-09-11T17:32
происшествия
жилье
раменское
московская область (подмосковье)
сша
мария захарова
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим - всего лишь инструмент, его руками водят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вот, например, по Раменскому ударили. Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим - это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон", - сказала Захарова в ходе брифинга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972117748.html
раменское
московская область (подмосковье)
сша
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происшествия, жилье, раменское, московская область (подмосковье), сша, мария захарова, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины
Происшествия, Жилье, Раменское, Московская область (Подмосковье), США, Мария Захарова, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины
Захарова назвала киевский режим инструментом в руках США и Британии

Захарова: Киев - всего лишь инструмент, его руками водят США и Великобритания

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим - всего лишь инструмент, его руками водят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот, например, по Раменскому ударили. Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим - это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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ПроисшествияЖильеРаменскоеМосковская область (Подмосковье)СШАМария ЗахароваАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы Украины
 
 
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