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Байден может снять запрет на использование Киевом Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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12:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kiev-1972048744.html
Байден может снять запрет на использование Киевом Storm Shadow, пишут СМИ
Байден может снять запрет на использование Киевом Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Байден может снять запрет на использование Киевом Storm Shadow, пишут СМИ
Президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, сообщает газета Telegraph РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:28
2024-09-11T12:28
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами, поясняет издание, не уточняя, о каких системах идет речь. "Джо Байден может снять запрет на использование британских Storm Shadow для ударов по РФ... Источники в британском правительстве… считают, что смена позиции по дальнобойным ракетам возможна на этой неделе", - пишет газета. Источники заявили изданию, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, обсуждения продолжаются. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240827/rakety-1968729909.html
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Байден может снять запрет на использование Киевом Storm Shadow, пишут СМИ

Telegraph: Байден может снять запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
Разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами, поясняет издание, не уточняя, о каких системах идет речь.
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"Джо Байден может снять запрет на использование британских Storm Shadow для ударов по РФ... Источники в британском правительстве… считают, что смена позиции по дальнобойным ракетам возможна на этой неделе", - пишет газета.
Источники заявили изданию, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, обсуждения продолжаются.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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