Байден может снять запрет на использование Киевом Storm Shadow, пишут СМИ
Telegraph: Байден может снять запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
Разрешение США на применение британских Storm Shadow Киевом для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с американскими системами, поясняет издание, не уточняя, о каких системах идет речь.
"Джо Байден может снять запрет на использование британских Storm Shadow для ударов по РФ... Источники в британском правительстве… считают, что смена позиции по дальнобойным ракетам возможна на этой неделе", - пишет газета.
Источники заявили изданию, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, обсуждения продолжаются.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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