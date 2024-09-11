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В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 11.09.2024
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11:33 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kiev-1972029024.html
В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ
В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 11.09.2024
В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ
Митрополита раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента Куща избили в Киеве, сообщил в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ). Об... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:33
2024-09-11T11:33
киев
православная церковь украины (пцу)
вооруженные силы украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Митрополита раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента Куща избили в Киеве, сообщил в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ). Об этом СПЖ заявил в своем в Telegram-канале."В ночь на 10 сентября в Киеве неизвестные избили "митрополита" Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента Куща, который также служит в вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. По данным журналистов, неизвестные остановили священнослужителя, попросив благословения, после чего напали. О мотивах нападавших пока ничего не известно. Правоохранители начали проверку, добавили в СПЖ.
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киев, православная церковь украины (пцу), вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц
Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Вооруженные силы Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ

СПЖ: в Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ Климента Куща

© Фото : соцсетиМитрополит ПЦУ Климент (Кущ)
Митрополит ПЦУ Климент (Кущ) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : соцсети
Митрополит ПЦУ Климент (Кущ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Митрополита раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента Куща избили в Киеве, сообщил в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ). Об этом СПЖ заявил в своем в Telegram-канале.
"В ночь на 10 сентября в Киеве неизвестные избили "митрополита" Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента Куща, который также служит в вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
По данным журналистов, неизвестные остановили священнослужителя, попросив благословения, после чего напали. О мотивах нападавших пока ничего не известно.
Правоохранители начали проверку, добавили в СПЖ.
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