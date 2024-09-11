https://ria.ru/20240911/kiev-1972029024.html

В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ

В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 11.09.2024

В Киеве избили митрополита раскольнической ПЦУ

Митрополита раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента Куща избили в Киеве, сообщил в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ). Об... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:33

2024-09-11T11:33

2024-09-11T11:33

киев

православная церковь украины (пцу)

вооруженные силы украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Митрополита раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента Куща избили в Киеве, сообщил в среду украинский Союз православных журналистов (СПЖ). Об этом СПЖ заявил в своем в Telegram-канале."В ночь на 10 сентября в Киеве неизвестные избили "митрополита" Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента Куща, который также служит в вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. По данным журналистов, неизвестные остановили священнослужителя, попросив благословения, после чего напали. О мотивах нападавших пока ничего не известно. Правоохранители начали проверку, добавили в СПЖ.

https://ria.ru/20240903/storonniki-1970226268.html

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киев, православная церковь украины (пцу), вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц