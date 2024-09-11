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Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев - РИА Новости, 11.09.2024
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10:24 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kiev-1972003626.html
Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев
Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев - РИА Новости, 11.09.2024
Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев
Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом, сообщило украинское издание... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:24
2024-09-11T10:24
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом, сообщило украинское издание "Бабель". "На Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Бабеля".
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в мире, литва, латвия, чехия, гитанас науседа
В мире, Литва, Латвия, Чехия, Гитанас Науседа
Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев

"Бабель": Науседа, Силиня и Выстрчил прибыли в Киев с визитом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом, сообщило украинское издание "Бабель".
"На Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Бабеля".
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Глава МИД Британии и госсекретарь США вместе посетят Украину
10 сентября, 15:45
 
В миреЛитваЛатвияЧехияГитанас Науседа
 
 
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