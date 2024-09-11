https://ria.ru/20240911/kiev-1972003626.html

Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев

Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев - РИА Новости, 11.09.2024

Президент Литвы, премьер Латвии и глава Сената Чехии прибыли в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом, сообщило украинское издание... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:24

2024-09-11T10:24

2024-09-11T10:24

в мире

литва

латвия

чехия

гитанас науседа

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил прибыли в Киев с визитом, сообщило украинское издание "Бабель". "На Украину приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Бабеля".

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971860156.html

литва

латвия

чехия

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в мире, литва, латвия, чехия, гитанас науседа