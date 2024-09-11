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Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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10:14 11.09.2024 (обновлено: 10:55 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kharris-1972000448.html
Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ
Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ
Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис осталась довольна прошедшими дебатами с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:14
2024-09-11T10:55
в мире
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камала харрис
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис осталась довольна прошедшими дебатами с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом, настроение у членов ее штаба праздничное, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советников Харрис. "Команда Камалы Харрис довольна тем, как прошли сегодняшние дебаты между вице-президентом и Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. По мнению собеседников телеканала, Харрис продемонстрировала отличное владение вопросами, высказала то, что планировала, и смогла несколько раз вывести Трампа из себя. По информации телеканала, после дебатов в штабе Харрис царит "праздничное" настроение. Ранее Трамп назвал прошедшие дебаты "лучшими" за всю его политическую карьеру. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/tramp-1971988818.html
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Харрис: "Трамп оставил худшую безработицу со времен Великой депрессии"
Вице-президент заявила, что администрации Байдена пришлось "разгрести беспорядок, оставленный Дональдом Трампом" после четырех лет его пребывания в Белом доме. Она обвинила Трампа в том, что он оставил США с "самым высоким уровнем безработицы со времен Великой депрессии", "самой серьезной атакой на демократию со времен Гражданской войны" и "самой серьезной эпидемией в области общественного здравоохранения за столетие".
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ

CNN: команда Харрис довольна дебатами, в штабе царит праздничное настроение

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис осталась довольна прошедшими дебатами с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом, настроение у членов ее штаба праздничное, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советников Харрис.
"Команда Камалы Харрис довольна тем, как прошли сегодняшние дебаты между вице-президентом и Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
По мнению собеседников телеканала, Харрис продемонстрировала отличное владение вопросами, высказала то, что планировала, и смогла несколько раз вывести Трампа из себя. По информации телеканала, после дебатов в штабе Харрис царит "праздничное" настроение.
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