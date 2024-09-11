https://ria.ru/20240911/kharris-1972000448.html

Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ

Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2024

Команда Харрис осталась довольна дебатами с Трампом, сообщили СМИ

Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис осталась довольна прошедшими дебатами с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:14

2024-09-11T10:14

2024-09-11T10:55

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Команда кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис осталась довольна прошедшими дебатами с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом, настроение у членов ее штаба праздничное, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советников Харрис. "Команда Камалы Харрис довольна тем, как прошли сегодняшние дебаты между вице-президентом и Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. По мнению собеседников телеканала, Харрис продемонстрировала отличное владение вопросами, высказала то, что планировала, и смогла несколько раз вывести Трампа из себя. По информации телеканала, после дебатов в штабе Харрис царит "праздничное" настроение. Ранее Трамп назвал прошедшие дебаты "лучшими" за всю его политическую карьеру. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/tramp-1971988818.html

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Харрис: "Трамп оставил худшую безработицу со времен Великой депрессии" Вице-президент заявила, что администрации Байдена пришлось "разгрести беспорядок, оставленный Дональдом Трампом" после четырех лет его пребывания в Белом доме. Она обвинила Трампа в том, что он оставил США с "самым высоким уровнем безработицы со времен Великой депрессии", "самой серьезной атакой на демократию со времен Гражданской войны" и "самой серьезной эпидемией в области общественного здравоохранения за столетие". 2024-09-11T10:14 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024