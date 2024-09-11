https://ria.ru/20240911/kharris-1971971740.html
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире - РИА Новости, 11.09.2024
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:49
2024-09-11T05:49
2024-09-11T05:59
сша
мир
в мире
предвыборные дебаты харрис и трампа
камала харрис
америка
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967076_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_036b32f6b43fbafc876e3c644e3fa9ad.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире."Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи… верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", - заявила она в эфире телеканала ABC News.Харрис добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971970309.html
сша
мир
америка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967076_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_f2f95df1230653483c564a86a9cb3d5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мир, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, камала харрис, америка, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, Мир, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Камала Харрис, Америка, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире
Харрис пообещала, что при ее победе США получат самую смертоносную армию в мире