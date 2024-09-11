https://ria.ru/20240911/kharris-1971971740.html

Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире - РИА Новости, 11.09.2024

Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:49

2024-09-11T05:49

2024-09-11T05:59

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире."Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи… верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", - заявила она в эфире телеканала ABC News.Харрис добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.

https://ria.ru/20240911/kharris-1971970309.html

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