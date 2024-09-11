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Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире - РИА Новости, 11.09.2024
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05:49 11.09.2024 (обновлено: 05:59 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kharris-1971971740.html
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире - РИА Новости, 11.09.2024
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:49
2024-09-11T05:59
сша
мир
в мире
предвыборные дебаты харрис и трампа
камала харрис
америка
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире."Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи… верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", - заявила она в эфире телеканала ABC News.Харрис добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.
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сша, мир, в мире, предвыборные дебаты харрис и трампа, камала харрис, америка, украина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, Мир, В мире, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Камала Харрис, Америка, Украина, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

Харрис пообещала, что при ее победе США получат самую смертоносную армию в мире

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире.
"Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи… верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", - заявила она в эфире телеканала ABC News.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Харрис добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.
 
СШАМирВ миреПредвыборные дебаты Харрис и ТрампаКамала ХаррисАмерикаУкраинаДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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