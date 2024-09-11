https://ria.ru/20240911/khachaturyan-1971961916.html
Суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца
Суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца - РИА Новости, 11.09.2024
Суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца
Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян по делу в отношении их отца, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T02:07
2024-09-11T02:07
2024-09-11T02:07
москва
алексей паршин
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян по делу в отношении их отца, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин. "Они дали показания в суде", - сказал адвокат. Он не стал сообщать подробностей, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, алексей паршин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд, происшествия
Москва, Алексей Паршин, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд, Происшествия
Суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца
Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян на процессе против их отца
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян по делу в отношении их отца, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью дочерей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин.
«
"Они дали показания в суде", - сказал адвокат. Он не стал сообщать подробностей, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.
Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд
вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.