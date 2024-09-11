Рейтинг@Mail.ru
"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kerten-1972148688.html
"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России
"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России - РИА Новости, 11.09.2024
"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России
Разрешение на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет США и Великобританию в полномасштабную войну, заявил лидер... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:51
2024-09-11T17:51
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891464630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e459b8e35d3bfd5261d42006d023254.jpg
МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Разрешение на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет США и Великобританию в полномасштабную войну, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X."Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти", — предупредил он.Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.В Кремле предупредили, что ответ Москвы будет соответствующим.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html
https://ria.ru/20240909/jassm-1971134046.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891464630_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd2b59ca56eb71597b84d1f822d370e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России

Кертен: использование ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен РИА Новости. Разрешение на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет США и Великобританию в полномасштабную войну, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X.
"Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти", — предупредил он.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Кремле допустили, что решение об ударах по России ATACMS уже принято
Вчера, 12:38
Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
В Кремле предупредили, что ответ Москвы будет соответствующим.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Дотянуться до Каспия". Что Киев выпрашивает у Вашингтона
9 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала