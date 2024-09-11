"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России
Кертен: использование ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Разрешение на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет США и Великобританию в полномасштабную войну, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X.
"Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти", — предупредил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.
В Кремле предупредили, что ответ Москвы будет соответствующим.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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