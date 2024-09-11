https://ria.ru/20240911/kerten-1972148688.html

"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России

"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России - РИА Новости, 11.09.2024

"Акт войны". В Лондоне резко высказались об ударах по России

Разрешение на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет США и Великобританию в полномасштабную войну, заявил лидер... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:51

2024-09-11T17:51

2024-09-11T17:51

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МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Разрешение на использование ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет США и Великобританию в полномасштабную войну, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в соцсети X."Разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для ударов по России станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера. Это ни в коем случае не должно произойти", — предупредил он.Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России.В Кремле предупредили, что ответ Москвы будет соответствующим.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html

https://ria.ru/20240909/jassm-1971134046.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины