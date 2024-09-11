https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html
"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области
"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области
Отход ВСУ из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции Украины, заявил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:25
2024-09-11T20:25
2024-09-11T20:25
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МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Отход ВСУ из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции Украины, заявил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Tagesschau."Настоящим худшим вариантом будет капитуляция Украины. Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории", — сказал эксперт.Он назвал такое развитие событий "наихудшим сценарием" для ВСУ.В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.О начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.
https://ria.ru/20240911/uilkerson-1972126877.html
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в мире, курская область, донбасс, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины
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"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области
Масала: провал ВСУ в Курской области может привести к полной капитуляции Украины