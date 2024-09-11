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"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html
"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области
"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области
Отход ВСУ из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции Украины, заявил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:25
2024-09-11T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
украина
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Отход ВСУ из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции Украины, заявил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Tagesschau."Настоящим худшим вариантом будет капитуляция Украины. Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории", — сказал эксперт.Он назвал такое развитие событий "наихудшим сценарием" для ВСУ.В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.О начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.
https://ria.ru/20240911/uilkerson-1972126877.html
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курская область
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в мире, курская область, донбасс, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Украина, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
"Полная капитуляция". В ФРГ сделали заявление о Курской области

Масала: провал ВСУ в Курской области может привести к полной капитуляции Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен РИА Новости. Отход ВСУ из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции Украины, заявил военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Tagesschau.
"Настоящим худшим вариантом будет капитуляция Украины. Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории", — сказал эксперт.
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Он назвал такое развитие событий "наихудшим сценарием" для ВСУ.
В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.
О начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьДонбассУкраинаАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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