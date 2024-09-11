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Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября

Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября - РИА Новости, 11.09.2024

Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября

Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Бату Хасикова состоится 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:17

2024-09-11T18:17

2024-09-11T18:17

политика

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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Бату Хасикова состоится 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "Инаугурация главы Республики Калмыкия состоится 20 сентября", - сказал собеседник агентства. Выборы главы Калмыкии в этом году проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.

https://ria.ru/20240909/khasikov-1971114157.html

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политика, республика калмыкия, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024