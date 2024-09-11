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Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
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18:17 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kalmykiya-1972153204.html
Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября
Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября
Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Бату Хасикова состоится 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:17
2024-09-11T18:17
политика
республика калмыкия
цик рф
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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Бату Хасикова состоится 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "Инаугурация главы Республики Калмыкия состоится 20 сентября", - сказал собеседник агентства. Выборы главы Калмыкии в этом году проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.
https://ria.ru/20240909/khasikov-1971114157.html
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политика, республика калмыкия, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Калмыкия, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Инаугурация главы Калмыкии состоится 20 сентября

Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Хасикова состоится 20 сентября

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБату Хасиков
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бату Хасиков. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Бату Хасикова состоится 20 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Инаугурация главы Республики Калмыкия состоится 20 сентября", - сказал собеседник агентства.
Выборы главы Калмыкии в этом году проходили в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. По данным ЦИК РФ, Хасиков ("Единая Россия") победил на выборах с 79,95% голосов, второе место занял Михаил Намруев (КПРФ) с 9,12% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,85%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 4,06%.
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Биография Бату Хасикова
9 сентября, 06:06
 
ПолитикаРеспублика КалмыкияЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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