Рейтинг@Mail.ru
Беспрозванных избран губернатором Калининградской области - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 11.09.2024 (обновлено: 11:50 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kaliningrad-1972032400.html
Беспрозванных избран губернатором Калининградской области
Беспрозванных избран губернатором Калининградской области - РИА Новости, 11.09.2024
Беспрозванных избран губернатором Калининградской области
Алексей Беспрозванных избран на должность губернатора Калининградской области, выборы высшего должностного лица региона признаны состоявшимися, сообщает... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:40
2024-09-11T11:50
политика
калининградская область
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971391960_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_746cdc88f6dd533f3780b405313c2ed6.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Алексей Беспрозванных избран на должность губернатора Калининградской области, выборы высшего должностного лица региона признаны состоявшимися, сообщает облизбирком."В эти минуты на 215 заседании Избирательной комиссии Калининградской области единогласно были утверждены результаты выборов Губернатора Калининградской области. Выборы высшего должностного лица региона были признаны состоявшимися и действительными. На должность Губернатора Калининградской области избран Алексей Беспрозванных, получивший 270 919 голосов избирателей, что составляет 76,55%, то есть более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.Уточняется, что за Алексея Беспрозванных ("Единая Россия") свои голоса отдали 270 919 избирателей (76,55%), за Евгения Мишина (ЛДПР) - 33 670 избирателей (9,51%), за Максима Буланова (КПРФ) - 23 249 избирателей (6,57%), за Юрия Шитикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 20 791 избиратель (5,87%).
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971391960_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a3d6adb43210acd0f400c9bb30c5e4f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, калининградская область, выборы в россии — 2024
Политика, Калининградская область, Выборы в России — 2024
Беспрозванных избран губернатором Калининградской области

Беспрозванных получил 76,55 процента на выборах главы Калининградской области

© Фото : Алексей Беспрозванных/TelegramВрио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Алексей Беспрозванных/Telegram
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Алексей Беспрозванных избран на должность губернатора Калининградской области, выборы высшего должностного лица региона признаны состоявшимися, сообщает облизбирком.
"В эти минуты на 215 заседании Избирательной комиссии Калининградской области единогласно были утверждены результаты выборов Губернатора Калининградской области. Выборы высшего должностного лица региона были признаны состоявшимися и действительными. На должность Губернатора Калининградской области избран Алексей Беспрозванных, получивший 270 919 голосов избирателей, что составляет 76,55%, то есть более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за Алексея Беспрозванных ("Единая Россия") свои голоса отдали 270 919 избирателей (76,55%), за Евгения Мишина (ЛДПР) - 33 670 избирателей (9,51%), за Максима Буланова (КПРФ) - 23 249 избирателей (6,57%), за Юрия Шитикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 20 791 избиратель (5,87%).
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаКалининградская областьВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала