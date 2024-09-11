https://ria.ru/20240911/kaliningrad-1972032400.html

Беспрозванных избран губернатором Калининградской области

Беспрозванных избран губернатором Калининградской области - РИА Новости, 11.09.2024

Беспрозванных избран губернатором Калининградской области

Алексей Беспрозванных избран на должность губернатора Калининградской области, выборы высшего должностного лица региона признаны состоявшимися, сообщает... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:40

2024-09-11T11:40

2024-09-11T11:50

политика

калининградская область

выборы в россии — 2024

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КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Алексей Беспрозванных избран на должность губернатора Калининградской области, выборы высшего должностного лица региона признаны состоявшимися, сообщает облизбирком."В эти минуты на 215 заседании Избирательной комиссии Калининградской области единогласно были утверждены результаты выборов Губернатора Калининградской области. Выборы высшего должностного лица региона были признаны состоявшимися и действительными. На должность Губернатора Калининградской области избран Алексей Беспрозванных, получивший 270 919 голосов избирателей, что составляет 76,55%, то есть более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.Уточняется, что за Алексея Беспрозванных ("Единая Россия") свои голоса отдали 270 919 избирателей (76,55%), за Евгения Мишина (ЛДПР) - 33 670 избирателей (9,51%), за Максима Буланова (КПРФ) - 23 249 избирателей (6,57%), за Юрия Шитикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 20 791 избиратель (5,87%).

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Варвара Скокшина

политика, калининградская область, выборы в россии — 2024