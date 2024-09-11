Беспрозванных избран губернатором Калининградской области
Беспрозванных получил 76,55 процента на выборах главы Калининградской области
© Фото : Алексей Беспрозванных/TelegramВрио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Алексей Беспрозванных избран на должность губернатора Калининградской области, выборы высшего должностного лица региона признаны состоявшимися, сообщает облизбирком.
"В эти минуты на 215 заседании Избирательной комиссии Калининградской области единогласно были утверждены результаты выборов Губернатора Калининградской области. Выборы высшего должностного лица региона были признаны состоявшимися и действительными. На должность Губернатора Калининградской области избран Алексей Беспрозванных, получивший 270 919 голосов избирателей, что составляет 76,55%, то есть более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за Алексея Беспрозванных ("Единая Россия") свои голоса отдали 270 919 избирателей (76,55%), за Евгения Мишина (ЛДПР) - 33 670 избирателей (9,51%), за Максима Буланова (КПРФ) - 23 249 избирателей (6,57%), за Юрия Шитикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 20 791 избиратель (5,87%).
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