https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана - РИА Новости, 11.09.2024
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:24
2024-09-11T15:24
2024-09-11T15:25
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду армейская пресс-служба. "В течение дня огневая бригада 91-й дивизии идентифицировала двух террористов из организации "Хезболлах" в районе Мисс-Аль-Джабель на юге Ливана, после чего беспилотник нанес по ним удар", - говорится в сообщении. Кроме того, силы ВВС Израиля атаковали пусковую установку "Хезболлах", из которой производились запуски в сторону территории Государства Израиль в районе Маримин на юге Ливана, и еще одну пусковую установку организации, которая была готова к запускам в районе Рашиа-аль-Фахр на юге Ливана. "Кроме того, ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем районы Накура и Айта-аш-Шааб на юге Ливана", - добавили военные. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240911/izrail-1971956965.html
https://ria.ru/20240910/izrail-1971843091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана
Армия Израиля атаковала членов "Хезболлы" и пусковые установки на юге Ливана
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"В течение дня огневая бригада 91-й дивизии идентифицировала двух террористов из организации "Хезболлах" в районе Мисс-Аль-Джабель на юге Ливана, после чего беспилотник нанес по ним удар", - говорится в сообщении.
Кроме того, силы ВВС Израиля
атаковали пусковую установку "Хезболлах", из которой производились запуски в сторону территории Государства Израиль в районе Маримин на юге Ливана, и еще одну пусковую установку организации, которая была готова к запускам в районе Рашиа-аль-Фахр на юге Ливана.
"Кроме того, ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем районы Накура и Айта-аш-Шааб на юге Ливана", - добавили военные.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.