https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html

Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана

Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана - РИА Новости, 11.09.2024

Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:24

2024-09-11T15:24

2024-09-11T15:25

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду армейская пресс-служба. "В течение дня огневая бригада 91-й дивизии идентифицировала двух террористов из организации "Хезболлах" в районе Мисс-Аль-Джабель на юге Ливана, после чего беспилотник нанес по ним удар", - говорится в сообщении. Кроме того, силы ВВС Израиля атаковали пусковую установку "Хезболлах", из которой производились запуски в сторону территории Государства Израиль в районе Маримин на юге Ливана, и еще одну пусковую установку организации, которая была готова к запускам в районе Рашиа-аль-Фахр на юге Ливана. "Кроме того, ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем районы Накура и Айта-аш-Шааб на юге Ливана", - добавили военные. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240911/izrail-1971956965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году