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Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана - РИА Новости, 11.09.2024
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15:24 11.09.2024 (обновлено: 15:25 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана - РИА Новости, 11.09.2024
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:24
2024-09-11T15:25
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду армейская пресс-служба. "В течение дня огневая бригада 91-й дивизии идентифицировала двух террористов из организации "Хезболлах" в районе Мисс-Аль-Джабель на юге Ливана, после чего беспилотник нанес по ним удар", - говорится в сообщении. Кроме того, силы ВВС Израиля атаковали пусковую установку "Хезболлах", из которой производились запуски в сторону территории Государства Израиль в районе Маримин на юге Ливана, и еще одну пусковую установку организации, которая была готова к запускам в районе Рашиа-аль-Фахр на юге Ливана. "Кроме того, ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем районы Накура и Айта-аш-Шааб на юге Ливана", - добавили военные. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240911/izrail-1971956965.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана

Армия Израиля атаковала членов "Хезболлы" и пусковые установки на юге Ливана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по членам военизированного шиитского движения "Хезболлах" и пусковым установкам на юге Ливана, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"В течение дня огневая бригада 91-й дивизии идентифицировала двух террористов из организации "Хезболлах" в районе Мисс-Аль-Джабель на юге Ливана, после чего беспилотник нанес по ним удар", - говорится в сообщении.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Израиль нанес удар по месту производства оружия "Хезболлах" на юге Ливана
Вчера, 00:18
Кроме того, силы ВВС Израиля атаковали пусковую установку "Хезболлах", из которой производились запуски в сторону территории Государства Израиль в районе Маримин на юге Ливана, и еще одну пусковую установку организации, которая была готова к запускам в районе Рашиа-аль-Фахр на юге Ливана.
"Кроме того, ЦАХАЛ атаковал артиллерийским огнем районы Накура и Айта-аш-Шааб на юге Ливана", - добавили военные.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Израиле заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует
10 сентября, 14:42
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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