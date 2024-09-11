https://ria.ru/20240911/izrail-1971956965.html

Израиль нанес удар по месту производства оружия "Хезболлах" на юге Ливана

Израиль нанес удар по месту производства оружия "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 11.09.2024

Израиль нанес удар по месту производства оружия "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны нанесли удар по месту производства оружия и командному центру ливанского движения "Хезболлах" на юге... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:18

2024-09-11T00:18

2024-09-11T00:18

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ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны нанесли удар по месту производства оружия и командному центру ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "ВВС Израиля нанесли разведывательный удар по предприятию по производству оружия "Хезболлах" в районе города Джуайя на юге Ливана. Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по военному командному центру "Хезболлах", расположенному рядом с военными сооружениями в районах города Набатия, Мансури и Кфаркила на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в её Telegram-канале. Кроме того, в ЦАХАЛ добавили, что армия обнаружила несколько "подозрительных воздушных целей", которые пересекли границу Израиля со стороны Ливана. Как сообщает армия, некоторые из них были перехвачены. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240910/khezbolla-1971954882.html

https://ria.ru/20240910/izrail-1971927846.html

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израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире