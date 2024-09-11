https://ria.ru/20240911/iskopaemye-1972143599.html

Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых

Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых - РИА Новости, 11.09.2024

Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых

Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий в России примерно на 5-15 лет,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:38

2024-09-11T17:38

2024-09-11T17:38

экономика

цены на нефть

россия

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий в России примерно на 5-15 лет, нужно наращивать геологоразведку, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Учитывая задачу по сырьевому суверенитету, мы просто обязаны минимизировать импорт. У нас сейчас 17 таких видов сырья. Мы их называем дефицитными. По десяти видам у нас запасов достаточно. Надо заниматься развитием технологий переработки и созданием энергетической и транспортной инфраструктуры к месторождениям", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. "А по семи видам - разведанных запасов у нас примерно на 5-15 лет. Нам нужно наращивать геологоразведку по ним. Это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)