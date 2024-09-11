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Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых - РИА Новости, 11.09.2024
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17:38 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/iskopaemye-1972143599.html
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых - РИА Новости, 11.09.2024
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых
Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий в России примерно на 5-15 лет,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:38
2024-09-11T17:38
экономика
цены на нефть
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий в России примерно на 5-15 лет, нужно наращивать геологоразведку, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Учитывая задачу по сырьевому суверенитету, мы просто обязаны минимизировать импорт. У нас сейчас 17 таких видов сырья. Мы их называем дефицитными. По десяти видам у нас запасов достаточно. Надо заниматься развитием технологий переработки и созданием энергетической и транспортной инфраструктуры к месторождениям", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. "А по семи видам - разведанных запасов у нас примерно на 5-15 лет. Нам нужно наращивать геологоразведку по ним. Это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий", - подчеркнул министр.
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экономика, цены на нефть, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых

Козлов: разведанных запасов по ряду ископаемых на 5-15 лет, надо наращивать ГРР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий в России примерно на 5-15 лет, нужно наращивать геологоразведку, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
«
"Учитывая задачу по сырьевому суверенитету, мы просто обязаны минимизировать импорт. У нас сейчас 17 таких видов сырья. Мы их называем дефицитными. По десяти видам у нас запасов достаточно. Надо заниматься развитием технологий переработки и созданием энергетической и транспортной инфраструктуры к месторождениям", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
"А по семи видам - разведанных запасов у нас примерно на 5-15 лет. Нам нужно наращивать геологоразведку по ним. Это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий", - подчеркнул министр.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Вчера, 16:53
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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