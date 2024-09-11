https://ria.ru/20240911/iskopaemye-1972143599.html
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых - РИА Новости, 11.09.2024
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых
Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий в России примерно на 5-15 лет,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:38
2024-09-11T17:38
2024-09-11T17:38
экономика
цены на нефть
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разведанных запасов таких дефицитных полезных ископаемых, как уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий в России примерно на 5-15 лет, нужно наращивать геологоразведку, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Учитывая задачу по сырьевому суверенитету, мы просто обязаны минимизировать импорт. У нас сейчас 17 таких видов сырья. Мы их называем дефицитными. По десяти видам у нас запасов достаточно. Надо заниматься развитием технологий переработки и созданием энергетической и транспортной инфраструктуры к месторождениям", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. "А по семи видам - разведанных запасов у нас примерно на 5-15 лет. Нам нужно наращивать геологоразведку по ним. Это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава Минприроды рассказал о запасах дефицитных полезных ископаемых
Козлов: разведанных запасов по ряду ископаемых на 5-15 лет, надо наращивать ГРР