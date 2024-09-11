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В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести - РИА Новости, 11.09.2024
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18:53 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/iran-1972161330.html
В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести
В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести - РИА Новости, 11.09.2024
В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести
Израиль вскоре почувствует "вкус мести", в то время как палестинцы ощутят "сладкий вкус победы", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:53
2024-09-11T18:53
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ТЕГЕРАН, 10 сен – РИА Новости. Израиль вскоре почувствует "вкус мести", в то время как палестинцы ощутят "сладкий вкус победы", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Хосейн Салами. "Народ Палестины вскоре почувствует сладкий вкус победы, а Израиль и враги (Палестины - ред.) также вскоре почувствуют вкус мести за их злодеяния", - приводит слова Салами агентство Tasnim. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240911/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240530/iran-1949271046.html
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в мире, израиль, палестина, иран, хосейн салами, хамас, оон
В мире, Израиль, Палестина, Иран, Хосейн Салами, ХАМАС, ООН
В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести

Командующий КСИР: Израиль скоро почувствует вкус мести, а Палестина вкус победы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 10 сен – РИА Новости. Израиль вскоре почувствует "вкус мести", в то время как палестинцы ощутят "сладкий вкус победы", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Хосейн Салами.
«
"Народ Палестины вскоре почувствует сладкий вкус победы, а Израиль и враги (Палестины - ред.) также вскоре почувствуют вкус мести за их злодеяния", - приводит слова Салами агентство Tasnim.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Аятолла Хаменеи обратился к студентам американских университетов
30 мая, 09:09
 
В миреИзраильПалестинаИранХосейн СаламиХАМАСООН
 
 
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