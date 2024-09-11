https://ria.ru/20240911/iran-1972161330.html

В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести

В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести - РИА Новости, 11.09.2024

В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести

Израиль вскоре почувствует "вкус мести", в то время как палестинцы ощутят "сладкий вкус победы", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:53

2024-09-11T18:53

2024-09-11T18:53

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палестина

иран

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ТЕГЕРАН, 10 сен – РИА Новости. Израиль вскоре почувствует "вкус мести", в то время как палестинцы ощутят "сладкий вкус победы", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Хосейн Салами. "Народ Палестины вскоре почувствует сладкий вкус победы, а Израиль и враги (Палестины - ред.) также вскоре почувствуют вкус мести за их злодеяния", - приводит слова Салами агентство Tasnim. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240911/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240530/iran-1949271046.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, иран, хосейн салами, хамас, оон