В Иране заявили, что Израиль скоро почувствует вкус мести
Командующий КСИР: Израиль скоро почувствует вкус мести, а Палестина вкус победы
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 сен – РИА Новости. Израиль вскоре почувствует "вкус мести", в то время как палестинцы ощутят "сладкий вкус победы", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Хосейн Салами.
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"Народ Палестины вскоре почувствует сладкий вкус победы, а Израиль и враги (Палестины - ред.) также вскоре почувствуют вкус мести за их злодеяния", - приводит слова Салами агентство Tasnim.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.