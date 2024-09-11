Рейтинг@Mail.ru
США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 11.09.2024 (обновлено: 17:54 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/iran-1972139522.html
США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана
США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 11.09.2024
США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана
США и Европа вновь наложили на Иран санкции, основываясь на ложной информации о якобы поставках исламской республикой России баллистических ракет, заявил глава... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:19
2024-09-11T17:54
в мире
иран
россия
украина
дмитрий песков
сергей лавров
нато
iran air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. США и Европа вновь наложили на Иран санкции, основываясь на ложной информации о якобы поставках исламской республикой России баллистических ракет, заявил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Днем ранее США вслед за европейскими союзниками ввели санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном, ограничения также коснулись ряда физических и юридических лиц, сообщило во вторник министерство финансов и госдепартамент США. Как заявили в американской администрации, санкции против крупнейшей иранской авиакомпании введены в связи с "причастностью к поставкам иранских вооруженных систем России", а также за осуществление перевозок из Европы в Иран критически важных запчастей и оборудования западного производства. "США и Европа вновь поступили на основании ложной информации и испорченной логики. Иран не отправлял России баллистические ракеты. Точка", - написал министр на своей странице в соцсети Х. Арагчи в своем сообщении призвал "опьяненных санкциями" спросить у себя, каким образом Иран мог создать и, по их заявлениям, продать сложное вооружение. Он подчеркнул, что санкции - не решение, а часть проблемы. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
https://ria.ru/20240911/iran-1972096961.html
иран
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, нато, iran air
В мире, Иран, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Iran Air
США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана

Глава МИД Ирана Арагчи: санкции против Ирана основаны на ложной информации

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. США и Европа вновь наложили на Иран санкции, основываясь на ложной информации о якобы поставках исламской республикой России баллистических ракет, заявил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Днем ранее США вслед за европейскими союзниками ввели санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном, ограничения также коснулись ряда физических и юридических лиц, сообщило во вторник министерство финансов и госдепартамент США. Как заявили в американской администрации, санкции против крупнейшей иранской авиакомпании введены в связи с "причастностью к поставкам иранских вооруженных систем России", а также за осуществление перевозок из Европы в Иран критически важных запчастей и оборудования западного производства.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
9 сентября, 12:37
"США и Европа вновь поступили на основании ложной информации и испорченной логики. Иран не отправлял России баллистические ракеты. Точка", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
Арагчи в своем сообщении призвал "опьяненных санкциями" спросить у себя, каким образом Иран мог создать и, по их заявлениям, продать сложное вооружение. Он подчеркнул, что санкции - не решение, а часть проблемы.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Иран пообещал соразмерный ответ на заявление "евротройки" о санкциях
Вчера, 14:40
 
В миреИранРоссияУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОIran Air
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала