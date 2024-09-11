https://ria.ru/20240911/iran-1972139522.html

США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана

США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 11.09.2024

США и Европа ввели санкции из-за ложной информации, заявили в МИД Ирана

США и Европа вновь наложили на Иран санкции, основываясь на ложной информации о якобы поставках исламской республикой России баллистических ракет, заявил глава... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:19

2024-09-11T17:19

2024-09-11T17:54

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ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. США и Европа вновь наложили на Иран санкции, основываясь на ложной информации о якобы поставках исламской республикой России баллистических ракет, заявил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Днем ранее США вслед за европейскими союзниками ввели санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном, ограничения также коснулись ряда физических и юридических лиц, сообщило во вторник министерство финансов и госдепартамент США. Как заявили в американской администрации, санкции против крупнейшей иранской авиакомпании введены в связи с "причастностью к поставкам иранских вооруженных систем России", а также за осуществление перевозок из Европы в Иран критически важных запчастей и оборудования западного производства. "США и Европа вновь поступили на основании ложной информации и испорченной логики. Иран не отправлял России баллистические ракеты. Точка", - написал министр на своей странице в соцсети Х. Арагчи в своем сообщении призвал "опьяненных санкциями" спросить у себя, каким образом Иран мог создать и, по их заявлениям, продать сложное вооружение. Он подчеркнул, что санкции - не решение, а часть проблемы. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

https://ria.ru/20240911/iran-1972096961.html

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в мире, иран, россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, нато, iran air