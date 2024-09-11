https://ria.ru/20240911/iran-1972096961.html

Иран пообещал соразмерный ответ на заявление "евротройки" о санкциях

Иран пообещал соразмерный ответ на заявление "евротройки" о санкциях - РИА Новости, 11.09.2024

Иран пообещал соразмерный ответ на заявление "евротройки" о санкциях

Иран даст соразмерный ответ на заявление Берлина, Лондона и Парижа о намерении наложить на него санкции из-за якобы продажи России баллистических ракет, заявил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:40

2024-09-11T14:40

2024-09-11T14:40

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ТЕГЕРАН, 10 сен – РИА Новости. Иран даст соразмерный ответ на заявление Берлина, Лондона и Парижа о намерении наложить на него санкции из-за якобы продажи России баллистических ракет, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канаани. Ранее на сайте МИД ФРГ было опубликовано совместное заявление Германии, Великобритании и Франции, в котором правительства трех стран угрожали Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. "Этот шаг трех европейских стран является продолжением враждебной политики Запада и экономического терроризма против народа Ирана, который будет встречен подобающим и соразмерным действием (со стороны - ред.) Исламской Республики Иран", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства. Представитель МИД Ирана осудил заявление "евротройки", в том числе о намерении ввести санкции против авиакомпании Iran Air, подчеркнув, что любое сообщение о продаже Тегераном баллистических ракет Российской Федерации "абсолютно необоснованно и ложно". Как заявлял ранее Канаани, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине нацелена на оправдание поставок Западом вооружений Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

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