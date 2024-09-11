https://ria.ru/20240911/interpol-1972088317.html

Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева*

Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева* - РИА Новости, 11.09.2024

Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева*

Интерпол отказался разыскивать бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:03

2024-09-11T14:03

2024-09-11T14:03

происшествия

россия

украина

сша

илья пономарев

интерпол

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Интерпол отказался разыскивать бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "В базе данных международного розыска по линии Интерпола Пономарев* не числится, поскольку в соответствии с нормами международного права эта организация не объявляет в розыск людей, чье уголовное преследование связано с политикой", - зачитала материалы дела адвокат по назначению. Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне. По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html

https://ria.ru/20240725/novikov-1961980370.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, сша, илья пономарев, интерпол, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)