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Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева* - РИА Новости, 11.09.2024
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14:03 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/interpol-1972088317.html
Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева*
Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева* - РИА Новости, 11.09.2024
Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева*
Интерпол отказался разыскивать бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:03
2024-09-11T14:03
происшествия
россия
украина
сша
илья пономарев
интерпол
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Интерпол отказался разыскивать бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "В базе данных международного розыска по линии Интерпола Пономарев* не числится, поскольку в соответствии с нормами международного права эта организация не объявляет в розыск людей, чье уголовное преследование связано с политикой", - зачитала материалы дела адвокат по назначению. Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне. По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971422633.html
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происшествия, россия, украина, сша, илья пономарев, интерпол, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Украина, США, Илья Пономарев, Интерпол, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Интерпол отказался разыскивать Илью Пономарева*

Интерпол отказался разыскивать экс-депутата Госдумы Пономарева

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Интерпол отказался разыскивать бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"В базе данных международного розыска по линии Интерпола Пономарев* не числится, поскольку в соответствии с нормами международного права эта организация не объявляет в розыск людей, чье уголовное преследование связано с политикой", - зачитала материалы дела адвокат по назначению.
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Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ПроисшествияРоссияУкраинаСШАИлья ПономаревИнтерполГосдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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