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В Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 11.09.2024
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16:57 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/indiya-1972131303.html
В Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни
В Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 11.09.2024
В Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни
Уже 15 человек умерли от неизвестной болезни на западе Индии, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:57
2024-09-11T16:57
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уже 15 человек умерли от неизвестной болезни на западе Индии, сообщает издание Hindustan Times. "Число погибших от загадочной лихорадки в (городе - ред.) Лакхпат в округе Кач штата Гуджарат выросло до 15 за последние восемь дней, между тем власти пока не смогли определить причину (болезни - ред.)", - сообщает издание. По данным Hindustan Times, в период с 3 по 10 сентября от неизвестного заболевания умерли по меньшей мере десять человек, в том числе дети, после чего было подтверждено еще минимум пять смертей. Как сообщает издание, представитель властей округа Кач Амит Арора заявил, что сделанные анализы пока что исключают вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, Конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге. Он также подчеркнул, что неизвестная лихорадка, предположительно, не относится к инфекционным заболеваниям. По информации Hindustan Times, Арора добавил, что 11 образцов, взятых у умерших от болезни, были отправлены на анализ в Национальный институт вирусологии в город Пуна в соседний штат Махараштра, результаты ожидаются через один-два дня. Издание отмечает, что вспышка неизвестной лихорадки совпала с сильными ливнями и наводнениями в пораженном регионе. Так, в округе Кач выпало примерно 890 миллиметров осадков, что на 184% выше нормы. Ранее в конце августа издание Hindustan Times со ссылкой на комиссара по чрезвычайным ситуациям штата Гуджарат сообщило, что по меньшей мере 28 человек погибли в штате в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
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в мире, гуджарат, индия, пуна
В мире, Гуджарат, Индия, Пуна
В Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни

Hindustan Times: на западе Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни

© AP Photo / Mahesh Kumar A.Похороны в Индии
Похороны в Индии - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Похороны в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Уже 15 человек умерли от неизвестной болезни на западе Индии, сообщает издание Hindustan Times.
"Число погибших от загадочной лихорадки в (городе - ред.) Лакхпат в округе Кач штата Гуджарат выросло до 15 за последние восемь дней, между тем власти пока не смогли определить причину (болезни - ред.)", - сообщает издание.
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По данным Hindustan Times, в период с 3 по 10 сентября от неизвестного заболевания умерли по меньшей мере десять человек, в том числе дети, после чего было подтверждено еще минимум пять смертей.
Как сообщает издание, представитель властей округа Кач Амит Арора заявил, что сделанные анализы пока что исключают вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, Конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге. Он также подчеркнул, что неизвестная лихорадка, предположительно, не относится к инфекционным заболеваниям.
По информации Hindustan Times, Арора добавил, что 11 образцов, взятых у умерших от болезни, были отправлены на анализ в Национальный институт вирусологии в город Пуна в соседний штат Махараштра, результаты ожидаются через один-два дня.
Издание отмечает, что вспышка неизвестной лихорадки совпала с сильными ливнями и наводнениями в пораженном регионе. Так, в округе Кач выпало примерно 890 миллиметров осадков, что на 184% выше нормы.
Ранее в конце августа издание Hindustan Times со ссылкой на комиссара по чрезвычайным ситуациям штата Гуджарат сообщило, что по меньшей мере 28 человек погибли в штате в результате наводнений, вызванных проливными дождями.
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