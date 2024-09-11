https://ria.ru/20240911/iliy-1972142853.html

Епископ раскрыл, где сейчас находится духовник патриарха

Епископ раскрыл, где сейчас находится духовник патриарха - РИА Новости, 11.09.2024

Епископ раскрыл, где сейчас находится духовник патриарха

Духовник патриарха Кирилла и братии монастыря Оптина пустынь схиархимандрит Илий находится в обители и чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости наместник... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:33

2024-09-11T17:33

2024-09-11T17:33

религия

оптина пустынь

алексей ноздрин

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Духовник патриарха Кирилла и братии монастыря Оптина пустынь схиархимандрит Илий находится в обители и чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев) в ответ на вопрос о состоянии старца после его предполагаемого похищения. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что старец Илий якобы был похищен. "Отец Илий в Оптиной (пустыни – ред.). Чувствует себя хорошо", - сказал епископ Иосиф. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20240911/kirill-1972094717.html

оптина пустынь

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оптина пустынь, алексей ноздрин