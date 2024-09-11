https://ria.ru/20240911/hamas-1972185802.html

ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня

ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 11.09.2024

ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС заявило, что отвергает какие-либо новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T22:43

2024-09-11T22:43

2024-09-11T22:43

в мире

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КАИР, 11 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отвергает какие-либо новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель проводят встречу с представителями ХАМАС в среду и пытаются убедить палестинское движение смягчить свои требования по сделке о прекращении огня, в частности в вопросе палестинских заключенных в Израиле, чтобы добиться выхода из тупика на пути к заключению договоренности Согласно заявлению движения, делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Халилом аль-Хайей провела в катарской столице Дохе встречу с премьером Катара и главой египетской разведки, в ходе которой были рассмотрены палестинская проблема и события в секторе Газа. "Была подчеркнута готовность движения к немедленному выполнению соглашения о прекращении огня на основе заявления (президента США Джо – ред.) Байдена от 31 мая 2024 года, резолюции 2735 Совета Безопасности и того, что было согласовано 2 июля 2024 года, без установления каких-либо новых требований. Движение отвергает какие-либо новые условия для этого соглашения от какой-либо из сторон", - отмечается в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что управление сектором Газа является палестинским внутренним вопросом, и поприветствовало проведение всеобъемлющего национального диалога со всеми палестинскими фракциями. Переговоры по Газе через посредников до сих пор не увенчались успехом. На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, внеся в него 29 корректировок. Израиль при этом, как утверждает Нетаньяху, полностью одобрил этот план. Палестинское движение ХАМАС в четверг заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". В августе ХАМАС сообщал, что Израиль выставил новые условия в вопросе обмена и отошел от ряда согласованных ранее пунктов.

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в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году