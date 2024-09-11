Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/hamas-1972185802.html
ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня
ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 11.09.2024
ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня
Палестинское движение ХАМАС заявило, что отвергает какие-либо новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:43
2024-09-11T22:43
в мире
израиль
катар
доха
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_0:372:5113:3248_1920x0_80_0_0_78ad2c451304adfe25b2b4a1b2668f02.jpg
КАИР, 11 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отвергает какие-либо новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель проводят встречу с представителями ХАМАС в среду и пытаются убедить палестинское движение смягчить свои требования по сделке о прекращении огня, в частности в вопросе палестинских заключенных в Израиле, чтобы добиться выхода из тупика на пути к заключению договоренности Согласно заявлению движения, делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Халилом аль-Хайей провела в катарской столице Дохе встречу с премьером Катара и главой египетской разведки, в ходе которой были рассмотрены палестинская проблема и события в секторе Газа. "Была подчеркнута готовность движения к немедленному выполнению соглашения о прекращении огня на основе заявления (президента США Джо – ред.) Байдена от 31 мая 2024 года, резолюции 2735 Совета Безопасности и того, что было согласовано 2 июля 2024 года, без установления каких-либо новых требований. Движение отвергает какие-либо новые условия для этого соглашения от какой-либо из сторон", - отмечается в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что управление сектором Газа является палестинским внутренним вопросом, и поприветствовало проведение всеобъемлющего национального диалога со всеми палестинскими фракциями. Переговоры по Газе через посредников до сих пор не увенчались успехом. На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, внеся в него 29 корректировок. Израиль при этом, как утверждает Нетаньяху, полностью одобрил этот план. Палестинское движение ХАМАС в четверг заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". В августе ХАМАС сообщал, что Израиль выставил новые условия в вопросе обмена и отошел от ряда согласованных ранее пунктов.
https://ria.ru/20240911/sinvar-1972184234.html
https://ria.ru/20240910/hamas-1971901722.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_192:0:4523:3248_1920x0_80_0_0_5aa1bce3ee1b991421a8d40bcae120ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, доха, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня

Движение ХАМАС отвергло новые условия для соглашения о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 11 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что отвергает какие-либо новые условия для соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель проводят встречу с представителями ХАМАС в среду и пытаются убедить палестинское движение смягчить свои требования по сделке о прекращении огня, в частности в вопросе палестинских заключенных в Израиле, чтобы добиться выхода из тупика на пути к заключению договоренности
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Министр обороны Израиля назвал лидера ХАМАС новым бен Ладеном
Вчера, 22:31
Согласно заявлению движения, делегация ХАМАС во главе с членом политбюро Халилом аль-Хайей провела в катарской столице Дохе встречу с премьером Катара и главой египетской разведки, в ходе которой были рассмотрены палестинская проблема и события в секторе Газа.
"Была подчеркнута готовность движения к немедленному выполнению соглашения о прекращении огня на основе заявления (президента США Джо – ред.) Байдена от 31 мая 2024 года, резолюции 2735 Совета Безопасности и того, что было согласовано 2 июля 2024 года, без установления каких-либо новых требований. Движение отвергает какие-либо новые условия для этого соглашения от какой-либо из сторон", - отмечается в заявлении ХАМАС.
Движение подчеркнуло, что управление сектором Газа является палестинским внутренним вопросом, и поприветствовало проведение всеобъемлющего национального диалога со всеми палестинскими фракциями.
Переговоры по Газе через посредников до сих пор не увенчались успехом. На прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, внеся в него 29 корректировок. Израиль при этом, как утверждает Нетаньяху, полностью одобрил этот план.
Палестинское движение ХАМАС в четверг заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". В августе ХАМАС сообщал, что Израиль выставил новые условия в вопросе обмена и отошел от ряда согласованных ранее пунктов.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
ХАМАС надеется, что встреча глав МИД ЛАГ усилит давление на Израиль
10 сентября, 17:23
 
В миреИзраильКатарДохаБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала