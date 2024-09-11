https://ria.ru/20240911/gvardiya-1972123887.html

"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования

"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования - РИА Новости, 11.09.2024

"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования

Активисты "Молодой гвардии Единой России" запустили в 55 российских вузах разработку проектов в рамках студенческого инициативного бюджетирования, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:39

2024-09-11T16:39

2024-09-11T16:39

россия

москва

мгер

молодая гвардия единой россии

молодая гвардия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811324405_297:0:1102:453_1920x0_80_0_0_df85f7aa2dc1a5093f516f7aee3ad078.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" запустили в 55 российских вузах разработку проектов в рамках студенческого инициативного бюджетирования, сообщила пресс-служба МГЕР. Работа над такими проектами в российских вузах была запущена на первом очном семинаре проекта "Студенческое инициативное бюджетирование", который прошел на базе Финансового университета при правительстве РФ в Москве, уточняется в сообщении. "На данный момент благодаря совместной работе "Молодой гвардии" и партнёров проекта список учебных заведений на первом этапе был расширен до 55 университетов-участников. Молодогвардейцы на местах в рамках работы проектных офисов помогут студентам в оформлении заявок своих инициатив. Наша главная задача по итогам голосования за лучшие проекты - помочь самым талантливым студентам в успешной реализации их идей", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов, его слова приводит пресс-служба организации. В МГЕР напомнили, что организация совместно с Минобрнауки РФ, Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России и комитетом Госдумы по молодежной политике в этом году инициировали пилотный проект по студенческому инициативному бюджетированию в вузах. "Пришло время делать студенческое инициативное бюджетирование нормой в университетах по всей стране, чтобы каждый студент имел возможность активно участвовать в реализации проектов по развитию личного потенциала и приносящих пользу обществу. В конечном итоге это поможет выявить и развить таланты каждого человека и создать условия для активного социального вклада молодежи в общественную жизнь", - подытожила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Каждый учащийся сможет предложить свою инициативу по улучшению инфраструктуры вуза или проведению мероприятий в нем и получить средства на её реализацию, отметили в пресс-службе "Единой России".

https://ria.ru/20240604/aktivisty-1950408716.html

https://ria.ru/20240820/pomosch-1967255800.html

https://ria.ru/20240810/tsentry-1965435786.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, мгер, молодая гвардия единой россии, молодая гвардия