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"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования - РИА Новости, 11.09.2024
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16:39 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gvardiya-1972123887.html
"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования
"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования - РИА Новости, 11.09.2024
"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования
Активисты "Молодой гвардии Единой России" запустили в 55 российских вузах разработку проектов в рамках студенческого инициативного бюджетирования, сообщила... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:39
2024-09-11T16:39
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" запустили в 55 российских вузах разработку проектов в рамках студенческого инициативного бюджетирования, сообщила пресс-служба МГЕР. Работа над такими проектами в российских вузах была запущена на первом очном семинаре проекта "Студенческое инициативное бюджетирование", который прошел на базе Финансового университета при правительстве РФ в Москве, уточняется в сообщении. "На данный момент благодаря совместной работе "Молодой гвардии" и партнёров проекта список учебных заведений на первом этапе был расширен до 55 университетов-участников. Молодогвардейцы на местах в рамках работы проектных офисов помогут студентам в оформлении заявок своих инициатив. Наша главная задача по итогам голосования за лучшие проекты - помочь самым талантливым студентам в успешной реализации их идей", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов, его слова приводит пресс-служба организации. В МГЕР напомнили, что организация совместно с Минобрнауки РФ, Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России и комитетом Госдумы по молодежной политике в этом году инициировали пилотный проект по студенческому инициативному бюджетированию в вузах. "Пришло время делать студенческое инициативное бюджетирование нормой в университетах по всей стране, чтобы каждый студент имел возможность активно участвовать в реализации проектов по развитию личного потенциала и приносящих пользу обществу. В конечном итоге это поможет выявить и развить таланты каждого человека и создать условия для активного социального вклада молодежи в общественную жизнь", - подытожила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Каждый учащийся сможет предложить свою инициативу по улучшению инфраструктуры вуза или проведению мероприятий в нем и получить средства на её реализацию, отметили в пресс-службе "Единой России".
https://ria.ru/20240604/aktivisty-1950408716.html
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россия, москва, мгер, молодая гвардия единой россии, молодая гвардия
Россия, Москва, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, Молодая гвардия
"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования

МГЕР запустила в 55 вузах разработку проектов по инициативному бюджетированию

© Фото : Молодая Гвардия/ВконтактеМГЕР развернули российский триколор
МГЕР развернули российский триколор - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Молодая Гвардия/Вконтакте
МГЕР развернули российский триколор. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" запустили в 55 российских вузах разработку проектов в рамках студенческого инициативного бюджетирования, сообщила пресс-служба МГЕР.
Работа над такими проектами в российских вузах была запущена на первом очном семинаре проекта "Студенческое инициативное бюджетирование", который прошел на базе Финансового университета при правительстве РФ в Москве, уточняется в сообщении.
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"На данный момент благодаря совместной работе "Молодой гвардии" и партнёров проекта список учебных заведений на первом этапе был расширен до 55 университетов-участников. Молодогвардейцы на местах в рамках работы проектных офисов помогут студентам в оформлении заявок своих инициатив. Наша главная задача по итогам голосования за лучшие проекты - помочь самым талантливым студентам в успешной реализации их идей", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов, его слова приводит пресс-служба организации.
В МГЕР напомнили, что организация совместно с Минобрнауки РФ, Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России и комитетом Госдумы по молодежной политике в этом году инициировали пилотный проект по студенческому инициативному бюджетированию в вузах.
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Каждый учащийся сможет предложить свою инициативу по улучшению инфраструктуры вуза или проведению мероприятий в нем и получить средства на её реализацию, отметили в пресс-службе "Единой России".
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