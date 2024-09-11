"Молодая гвардия" запустила в 55 вузах разработку проектов бюджетирования
МГЕР запустила в 55 вузах разработку проектов по инициативному бюджетированию
МГЕР развернули российский триколор. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" запустили в 55 российских вузах разработку проектов в рамках студенческого инициативного бюджетирования, сообщила пресс-служба МГЕР.
"На данный момент благодаря совместной работе "Молодой гвардии" и партнёров проекта список учебных заведений на первом этапе был расширен до 55 университетов-участников. Молодогвардейцы на местах в рамках работы проектных офисов помогут студентам в оформлении заявок своих инициатив. Наша главная задача по итогам голосования за лучшие проекты - помочь самым талантливым студентам в успешной реализации их идей", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов, его слова приводит пресс-служба организации.
В МГЕР напомнили, что организация совместно с Минобрнауки РФ, Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России и комитетом Госдумы по молодежной политике в этом году инициировали пилотный проект по студенческому инициативному бюджетированию в вузах.
Молодежь МГЕР и ОНФ из Татарстана везет помощь бойцам СВО в ДНР
20 августа, 10:39
"Пришло время делать студенческое инициативное бюджетирование нормой в университетах по всей стране, чтобы каждый студент имел возможность активно участвовать в реализации проектов по развитию личного потенциала и приносящих пользу обществу. В конечном итоге это поможет выявить и развить таланты каждого человека и создать условия для активного социального вклада молодежи в общественную жизнь", - подытожила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Каждый учащийся сможет предложить свою инициативу по улучшению инфраструктуры вуза или проведению мероприятий в нем и получить средства на её реализацию, отметили в пресс-службе "Единой России".
МГЕР открыла волонтерский центр в Курской области
10 августа, 21:23