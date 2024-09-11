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Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
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11:21 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gubernator-1972026412.html
Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября
Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября
Инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоится 12 сентября в полдень, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:21
2024-09-11T11:21
политика
тульская область
дмитрий миляев
выборы в россии — 2024
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ТУЛА, 11 сен – РИА Новости. Инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоится 12 сентября в полдень, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства. "12 сентября в 12:00… состоится инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева", - говорится в сообщении. По данным региональной избирательной комиссии, врио губернатора Дмитрий Миляев набрал 78,53% голосов в ходе выборов 6-8 сентября. Явка избирателей составила 49,59%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, тульская область, дмитрий миляев, выборы в россии — 2024
Политика, Тульская область, Дмитрий Миляев, Выборы в России — 2024
Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября

Инаугурация врио губернатора Тульской области Миляева состоится 12 сентября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 11 сен – РИА Новости. Инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоится 12 сентября в полдень, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
"12 сентября в 12:00… состоится инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева", - говорится в сообщении.
По данным региональной избирательной комиссии, врио губернатора Дмитрий Миляев набрал 78,53% голосов в ходе выборов 6-8 сентября. Явка избирателей составила 49,59%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаТульская областьДмитрий МиляевВыборы в России — 2024
 
 
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