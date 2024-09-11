https://ria.ru/20240911/gubernator-1972026412.html

Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября

Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября - РИА Новости, 11.09.2024

Инаугурация врио губернатора Тульской области пройдет 12 сентября

Инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоится 12 сентября в полдень, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:21

2024-09-11T11:21

2024-09-11T11:21

политика

тульская область

дмитрий миляев

выборы в россии — 2024

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ТУЛА, 11 сен – РИА Новости. Инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева состоится 12 сентября в полдень, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства. "12 сентября в 12:00… состоится инаугурация врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева", - говорится в сообщении. По данным региональной избирательной комиссии, врио губернатора Дмитрий Миляев набрал 78,53% голосов в ходе выборов 6-8 сентября. Явка избирателей составила 49,59%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

тульская область

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Дарья Буймова

политика, тульская область, дмитрий миляев, выборы в россии — 2024