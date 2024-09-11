https://ria.ru/20240911/gosduma-1972175024.html

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 11.09.2024

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:40

2024-09-11T20:40

2024-09-11T20:40

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24". "Готовим законодательную инициативу, причём есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности. Мы приняли в этом году, где-то в июле месяце, нормы, достаточно жесткие, в соответствии с которым выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию нашей страны. Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240907/migranty-1971247550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф