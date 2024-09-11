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В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 11.09.2024
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20:40 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gosduma-1972175024.html
В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:40
2024-09-11T20:40
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24". "Готовим законодательную инициативу, причём есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности. Мы приняли в этом году, где-то в июле месяце, нормы, достаточно жесткие, в соответствии с которым выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию нашей страны. Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи", - сказал Володин.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

Володин: запрет мигрантам привозить семьи поддержат большинство депутатов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Готовим законодательную инициативу, причём есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности. Мы приняли в этом году, где-то в июле месяце, нормы, достаточно жесткие, в соответствии с которым выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию нашей страны. Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи", - сказал Володин.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В ЕР оценили идею запретить трудовым мигрантам привозить семьи
7 сентября, 12:12
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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