https://ria.ru/20240911/gosduma-1972140426.html
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией
Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:22
2024-09-11T17:22
2024-09-11T17:22
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях пресечения нелегальной миграции, сообщила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. "В течение августа мы провели дополнительную работу, взаимодействовали с министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами. В настоящее время нашей Комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов", - сказала она журналистам. Яровая отметила, что после планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Государственную думу. "Мы предлагаем решения, направленные на невозможность использования современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции", - добавила парламентарий. Она рассказала, что предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. "Особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан - как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции. Предлагаем новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию", - сообщила Яровая.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией
Комиссия ГД направила в ВС и правительство итоговую редакцию законов о миграции
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях пресечения нелегальной миграции, сообщила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.
"В течение августа мы провели дополнительную работу, взаимодействовали с министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами. В настоящее время нашей Комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов", - сказала она журналистам.
Яровая отметила, что после планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Государственную думу.
"Мы предлагаем решения, направленные на невозможность использования современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции", - добавила парламентарий.
Она рассказала, что предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
"Особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан - как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции. Предлагаем новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию", - сообщила Яровая.