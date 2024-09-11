https://ria.ru/20240911/gosduma-1972140426.html

В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией

В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 11.09.2024

В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией

Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:22

2024-09-11T17:22

2024-09-11T17:22

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях пресечения нелегальной миграции, сообщила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. "В течение августа мы провели дополнительную работу, взаимодействовали с министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами. В настоящее время нашей Комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов", - сказала она журналистам. Яровая отметила, что после планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Государственную думу. "Мы предлагаем решения, направленные на невозможность использования современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции", - добавила парламентарий. Она рассказала, что предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. "Особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан - как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции. Предлагаем новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию", - сообщила Яровая.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html

https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960677430.html

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общество, здоровье - общество, россия, ирина яровая, госдума рф