Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gosduma-1972140426.html
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией
Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:22
2024-09-11T17:22
общество
здоровье - общество
россия
ирина яровая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/10/1523931039_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_c8b3f8ca0d9d1006f04ef06a683739a8.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях пресечения нелегальной миграции, сообщила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. "В течение августа мы провели дополнительную работу, взаимодействовали с министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами. В настоящее время нашей Комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов", - сказала она журналистам. Яровая отметила, что после планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Государственную думу. "Мы предлагаем решения, направленные на невозможность использования современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции", - добавила парламентарий. Она рассказала, что предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. "Особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан - как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции. Предлагаем новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию", - сообщила Яровая.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html
https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960677430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/10/1523931039_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_21c9ba23e42a9b7591365c1b6dc1af6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Госдуму направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией

Комиссия ГД направила в ВС и правительство итоговую редакцию законов о миграции

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкСотрудник ФМС
Сотрудник ФМС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФМС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики направила в Верховный Суд и правительство РФ итоговую редакцию проектов законов, которые разработаны в целях пресечения нелегальной миграции, сообщила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.
"В течение августа мы провели дополнительную работу, взаимодействовали с министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами. В настоящее время нашей Комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов", - сказала она журналистам.
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
ГД поддержит расширение перечня нарушений, позволяющих выдворять мигрантов
9 июля, 08:13
Яровая отметила, что после планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Государственную думу.
"Мы предлагаем решения, направленные на невозможность использования современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции", - добавила парламентарий.
Она рассказала, что предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
"Особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан - как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции. Предлагаем новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию", - сообщила Яровая.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Бастрыкин направил в Госдуму предложения по миграционной политике
19 июля, 12:09
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала