https://ria.ru/20240911/gosduma-1972086341.html
В Госдуме предложили предусмотреть комнаты матери и ребенка на мероприятиях
В Госдуме предложили предусмотреть комнаты матери и ребенка на мероприятиях - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуме предложили предусмотреть комнаты матери и ребенка на мероприятиях
Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателю правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:51
2024-09-11T13:51
2024-09-11T13:51
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателю правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением предусмотреть комнаты матери и ребенка на государственных молодежных мероприятиях, рассказала РИА Новости пресс-служба Занко. "Ольга Занко (Единая Россия): комнаты матери и ребенка должны быть предусмотрены на государственных молодежных мероприятиях. С такой инициативной зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко", - сообщила пресс-служба. В ней добавили, что к депутату поступили обращения от молодых родителей, из которых стало известно, что большее количество государственных молодежных мероприятий не предусматривает присутствие на площадке маленьких детей, из-за чего молодые родители, зачастую, вынуждены отказываться от участия в таких проектах. "Сейчас государственные форумы, конференции и другие образовательные программы чаще всего не имеют комнат матери и ребенка, детских комнат и не предусматривают возможность брать с собой маленьких детей. Это лишает активных, но семейных молодых людей участия в таких мероприятиях, а также создает впечатление, что молодые родители "сидят дома", ограничены в возможностях. Поэтому важно при планировании мероприятий национального проекта "Молодёжь и дети" учитывать этот момент. К тому же, если молодые люди увидят своих сверстников с детьми на таких мероприятиях они поймут, что дети – это новая замечательная ступень в жизни, которая открывает новые горизонты и помогает развиваться дальше. Это непременно будет вдохновлять других создавать семью с детьми", –– приводит пресс-служба слова Занко. -0-
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общество, россия, ольга занко, дмитрий чернышенко, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Ольга Занко, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили предусмотреть комнаты матери и ребенка на мероприятиях
В ГД предложили оборудовать комнаты матери и ребенка на молодежных мероприятиях
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателю правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением предусмотреть комнаты матери и ребенка на государственных молодежных мероприятиях, рассказала РИА Новости пресс-служба Занко.
"Ольга Занко (Единая Россия
): комнаты матери и ребенка должны быть предусмотрены на государственных молодежных мероприятиях. С такой инициативной зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко", - сообщила пресс-служба.
В ней добавили, что к депутату поступили обращения от молодых родителей, из которых стало известно, что большее количество государственных молодежных мероприятий не предусматривает присутствие на площадке маленьких детей, из-за чего молодые родители, зачастую, вынуждены отказываться от участия в таких проектах.
"Сейчас государственные форумы, конференции и другие образовательные программы чаще всего не имеют комнат матери и ребенка, детских комнат и не предусматривают возможность брать с собой маленьких детей. Это лишает активных, но семейных молодых людей участия в таких мероприятиях, а также создает впечатление, что молодые родители "сидят дома", ограничены в возможностях. Поэтому важно при планировании мероприятий национального проекта "Молодёжь и дети" учитывать этот момент. К тому же, если молодые люди увидят своих сверстников с детьми на таких мероприятиях они поймут, что дети – это новая замечательная ступень в жизни, которая открывает новые горизонты и помогает развиваться дальше. Это непременно будет вдохновлять других создавать семью с детьми", –– приводит пресс-служба слова Занко. -0-