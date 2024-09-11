https://ria.ru/20240911/gosduma-1972086341.html

В Госдуме предложили предусмотреть комнаты матери и ребенка на мероприятиях

В Госдуме предложили предусмотреть комнаты матери и ребенка на мероприятиях - РИА Новости, 11.09.2024

В Госдуме предложили предусмотреть комнаты матери и ребенка на мероприятиях

Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателю правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:51

2024-09-11T13:51

2024-09-11T13:51

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ольга занко

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госдума рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателю правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением предусмотреть комнаты матери и ребенка на государственных молодежных мероприятиях, рассказала РИА Новости пресс-служба Занко. "Ольга Занко (Единая Россия): комнаты матери и ребенка должны быть предусмотрены на государственных молодежных мероприятиях. С такой инициативной зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко", - сообщила пресс-служба. В ней добавили, что к депутату поступили обращения от молодых родителей, из которых стало известно, что большее количество государственных молодежных мероприятий не предусматривает присутствие на площадке маленьких детей, из-за чего молодые родители, зачастую, вынуждены отказываться от участия в таких проектах. "‎Сейчас государственные форумы, конференции и другие образовательные программы чаще всего не имеют комнат матери и ребенка, детских комнат и не предусматривают возможность брать с собой маленьких детей. Это лишает активных, но семейных молодых людей участия в таких мероприятиях, а также создает впечатление, что молодые родители "сидят дома", ограничены в возможностях. Поэтому важно при планировании мероприятий национального проекта "Молодёжь и дети" учитывать этот момент. К тому же, если молодые люди увидят своих сверстников с детьми на таких мероприятиях они поймут, что дети – это новая замечательная ступень в жизни, которая открывает новые горизонты и помогает развиваться дальше. Это непременно будет вдохновлять других создавать семью с детьми", –– приводит пресс-служба слова Занко. -0-

https://radiosputnik.ru/20240911/kuznetsova-1972005404.html

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общество, россия, ольга занко, дмитрий чернышенко, госдума рф, единая россия