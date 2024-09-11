https://ria.ru/20240911/gosduma-1972036442.html

В Госдуме подготовили проект об отказе мигрантам в РВП за преступления

В Госдуме подготовили проект об отказе мигрантам в РВП за преступления - РИА Новости, 11.09.2024

В Госдуме подготовили проект об отказе мигрантам в РВП за преступления

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил к внесению в парламент законопроект, предусматривающий отказ мигрантам в выдаче разрешений на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:48

2024-09-11T11:48

2024-09-11T11:48

россия

ярослав нилов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил к внесению в парламент законопроект, предусматривающий отказ мигрантам в выдаче разрешений на временное проживание (РВП) в России в случае совершения ими преступлений любой степени тяжести, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Принятие законопроекта позволит отказывать иностранному гражданину в выдаче разрешения на временное проживание либо аннулировать ранее выданное в случае совершения им преступления любой тяжести", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас законом установлено, что разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется, если иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также имеет непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории России, уточняется в пояснительной записке. "Также разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, когда иностранный гражданин неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240910/podmoskove-1971940488.html

https://ria.ru/20240911/fadn-1971982497.html

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россия, ярослав нилов