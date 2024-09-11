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При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница
При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница - РИА Новости, 11.09.2024
При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:12
2024-09-11T19:12
2024-09-11T19:12
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.25 выпустили по Горловке два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле поселка Зайцево со стороны ВСУ погибла женщина