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При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gorlovka-1972165412.html
При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница
При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница - РИА Новости, 11.09.2024
При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:12
2024-09-11T19:12
специальная военная операция на украине
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.25 выпустили по Горловке два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240911/dnr-1972118382.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
россия
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горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле поселка в Горловке погибла мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле поселка Зайцево со стороны ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 18.25 выпустили по Горловке два снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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