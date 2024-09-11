https://ria.ru/20240911/glava-1972133554.html

Глава Удмуртии обсудил с главой "Транснефти" развитие сельских территорий

Глава Удмуртии обсудил с главой "Транснефти" развитие сельских территорий - РИА Новости, 11.09.2024

Глава Удмуртии обсудил с главой "Транснефти" развитие сельских территорий

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече президентом "Транснефти" Николаем Токаревым обсудил планы по развитию сельских территорий региона до 2026 года,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:00

2024-09-11T17:00

2024-09-11T17:00

удмуртская республика

селтинский район

москва

россия

александр бречалов

николай токарев

транснефть

татнефть

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УФА, 11 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече президентом "Транснефти" Николаем Токаревым обсудил планы по развитию сельских территорий региона до 2026 года, сообщает пресс-служба руководителя республики. По данным пресс-службы, встреча состоялась во время рабочей поездки главы Удмуртии в Москву. На повестке были вопросы дальнейшего взаимодействия регионального правительства и компании, стороны обсудили перспективу взаимодействия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральной инфраструктуры компании, а также реализацию проектов по развитию инфраструктуры в области здравоохранения, образования и спорта на сельских территориях. Власти информируют, что Александр Бречалов поблагодарил президента "Татнефти" Николая Токарева за поддержку социальных проектов и отметил большой вклад компании в развитие инфраструктуры региона. "Транснефть – стратегически надежный партнер для села. Компания здорово помогла нам за предыдущие годы по комплексному развитию сельских территорий. Предварительно согласовали программу с 2024 по 2026 годы. Все проекты, которые у нас сейчас на стадии реализации в Шарканском и Селтинском районе, будут поддержаны. Поэтому огромное спасибо Николаю Петровичу Токареву и "Транснефти". Продолжим улучшать жизнь на селе", - приводятся слова Бречалова. В его пресс-службе рассказали, что "Транснефть" принимает участие во внебюджетном финансировании объектов строительства и капитального ремонта по программе "Комплексное развитие сельских территорий" с 2019 года. Большой вклад компании в создании второй в России деревни будущего в селе Узи Селтинского района. За время реализации проекта "Транснефть" помогла построить сельский дом культуры на 100 мест, сделать капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта и ремонт и дооснащение оборудованием детского сада. В Шарканском районе - построить культурно-досуговый центр, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и дом культуры в Ляльшуре. Кроме этого, она оказала поддержку образовательным учреждениям. Это школы и гимназия в Селтинском, Дебесском, Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах.

https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html

https://ria.ru/20240910/brechalov-1971803895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

селтинский район, москва, россия, александр бречалов, николай токарев, транснефть, татнефть