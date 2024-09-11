В Германии заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов
Глава МВД ФРГ Фезер: ресурсы Германии по приему мигрантов практически исчерпаны
© AP Photo / Maya AlleruzzoНэнси Фезер
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Нэнси Фезер. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила в письме Еврокомиссии, что ресурсы страны по принятию мигрантов "практически исчерпаны", пишет издание Spiegel.
В понедельник министр распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах республики для снижения притока беженцев и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер рассказала о драматичной обстановке в сфере миграции в ФРГ.
В Германии ввели временный контроль на сухопутных границах
9 сентября, 17:13
Глава МВД описала ситуацию как "постоянно вызывающую беспокойство". При этом, по ее словам, ресурсы федерального центра и земель "практически исчерпаны" — миграционные власти все чаще достигают предела возможностей в вопросе приема, размещения и обеспечения беженцев. В письме также приводится статистика: с января по июль 2024 года в Германию приехали около 50 тысяч нелегальных мигрантов, что названо "неприемлемо высоким показателем".
Кроме того, Фезер заявила об обеспокоенности "растущей дисфункцией" так называемой дублинской системы приема беженцев в ЕС. Согласно ей, ответственность за рассмотрение заявлений об убежище лежит на странах Евросоюза, куда изначально въезжают мигранты.
Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трех человек и ранил еще восемь.