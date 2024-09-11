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В Германии заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов - РИА Новости, 11.09.2024
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21:41 11.09.2024 (обновлено: 21:56 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/germaniya-1972180610.html
В Германии заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов
В Германии заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов - РИА Новости, 11.09.2024
В Германии заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов
Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила в письме Еврокомиссии, что ресурсы страны по принятию мигрантов "практически исчерпаны", пишет издание Spiegel. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:41
2024-09-11T21:56
в мире
германия
сирия
евросоюз
ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила в письме Еврокомиссии, что ресурсы страны по принятию мигрантов "практически исчерпаны", пишет издание Spiegel. В понедельник министр распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах республики для снижения притока беженцев и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер рассказала о драматичной обстановке в сфере миграции в ФРГ. Глава МВД описала ситуацию как "постоянно вызывающую беспокойство". При этом, по ее словам, ресурсы федерального центра и земель "практически исчерпаны" — миграционные власти все чаще достигают предела возможностей в вопросе приема, размещения и обеспечения беженцев. В письме также приводится статистика: с января по июль 2024 года в Германию приехали около 50 тысяч нелегальных мигрантов, что названо "неприемлемо высоким показателем". Кроме того, Фезер заявила об обеспокоенности "растущей дисфункцией" так называемой дублинской системы приема беженцев в ЕС. Согласно ей, ответственность за рассмотрение заявлений об убежище лежит на странах Евросоюза, куда изначально въезжают мигранты. Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трех человек и ранил еще восемь.
https://ria.ru/20240909/germaniya-1971658802.html
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в мире, германия, сирия, евросоюз, ситуация с нелегальными мигрантами
В мире, Германия, Сирия, Евросоюз, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Германии заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов

Глава МВД ФРГ Фезер: ресурсы Германии по приему мигрантов практически исчерпаны

© AP Photo / Maya AlleruzzoНэнси Фезер
Нэнси Фезер - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Нэнси Фезер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила в письме Еврокомиссии, что ресурсы страны по принятию мигрантов "практически исчерпаны", пишет издание Spiegel.
В понедельник министр распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах республики для снижения притока беженцев и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер рассказала о драматичной обстановке в сфере миграции в ФРГ.
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Глава МВД описала ситуацию как "постоянно вызывающую беспокойство". При этом, по ее словам, ресурсы федерального центра и земель "практически исчерпаны" — миграционные власти все чаще достигают предела возможностей в вопросе приема, размещения и обеспечения беженцев. В письме также приводится статистика: с января по июль 2024 года в Германию приехали около 50 тысяч нелегальных мигрантов, что названо "неприемлемо высоким показателем".
Кроме того, Фезер заявила об обеспокоенности "растущей дисфункцией" так называемой дублинской системы приема беженцев в ЕС. Согласно ей, ответственность за рассмотрение заявлений об убежище лежит на странах Евросоюза, куда изначально въезжают мигранты.
Дебаты об ужесточении миграционной политики в Германии обострились после теракта в городе Золинген 23 августа, когда гражданин Сирии убил ножом трех человек и ранил еще восемь.
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