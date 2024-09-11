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Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области - РИА Новости, 11.09.2024
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11:39 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/genotsid-1972031718.html
Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области
Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области - РИА Новости, 11.09.2024
Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области
Тульский областной суд признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:39
2024-09-11T11:39
тульская область
ссср
россия
игорь краснов
тульский областной суд
без срока давности
общество
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ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Тульский областной суд признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона, видеотрансляция заседания велась на странице прокуратуры Тульской области в соцсети "ВКонтакте". Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 8 августа этого года. "Заявление прокурора Тульской области… удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья. В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.
https://ria.ru/20240827/pokazaniya-1968814312.html
https://ria.ru/20240903/genotsid-1970324526.html
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тульская область, ссср, россия, игорь краснов, тульский областной суд, без срока давности, общество
Тульская область, СССР, Россия, Игорь Краснов, Тульский областной суд, Без срока давности, Общество
Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области

Суд признал действия немецко-фашистских захватчиков геноцидом народов СССР

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Тульский областной суд признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона, видеотрансляция заседания велась на странице прокуратуры Тульской области в соцсети "ВКонтакте".
Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 8 августа этого года.
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"Заявление прокурора Тульской области… удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья.
В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.
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Тульская областьСССРРоссияИгорь КрасновТульский областной судБез срока давностиОбщество
 
 
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