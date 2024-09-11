https://ria.ru/20240911/genotsid-1972031718.html

Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области

Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области - РИА Новости, 11.09.2024

Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области

Тульский областной суд признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:39

2024-09-11T11:39

2024-09-11T11:39

тульская область

ссср

россия

игорь краснов

тульский областной суд

без срока давности

общество

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ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Тульский областной суд признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона, видеотрансляция заседания велась на странице прокуратуры Тульской области в соцсети "ВКонтакте". Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 8 августа этого года. "Заявление прокурора Тульской области… удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья. В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.

https://ria.ru/20240827/pokazaniya-1968814312.html

https://ria.ru/20240903/genotsid-1970324526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, ссср, россия, игорь краснов, тульский областной суд, без срока давности, общество