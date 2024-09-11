Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области
Суд признал действия немецко-фашистских захватчиков геноцидом народов СССР
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ТУЛА, 11 сен - РИА Новости. Тульский областной суд признал геноцидом народов СССР действия немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории региона, видеотрансляция заседания велась на странице прокуратуры Тульской области в соцсети "ВКонтакте".
Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 8 августа этого года.
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"Заявление прокурора Тульской области… удовлетворить… Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области… военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 года… геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - сообщила судья.
В ходе судебного процесса удалось выяснить, что от рук немецко-фашистских захватчиков пострадали как минимум 15 тысяч человек. Кроме того, суд установил, что эти действия были частью немецкого плана, в рамках которого планировалось изгнать и истребить местное население региона для дальнейшей колонизации территории немцами.