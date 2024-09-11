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Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию - РИА Новости, 11.09.2024
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11:34 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/genotsid-1972029725.html
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию - РИА Новости, 11.09.2024
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию
Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Международном... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:34
2024-09-11T11:34
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россия
ирина яровая
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Международном антифашистском форуме - 2024. "В осеннюю сессию мы обязательно примем закон о геноциде против советского народа в годы Второй мировой войны", - сказала Яровая. По ее мнению, форум имеет важнейшую миротворческую основу, также она выразила уверенность, что все парламентские фракции действуют в этом вопросе сообща, защищая безопасность граждан России и не допуская распространение фашизма, "угрожающего всему человечеству".
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ссср, россия, ирина яровая, госдума рф, общество
СССР, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Общество
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию

Яровая: закон о геноциде против народа СССР могут принять в осеннюю сессию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Международном антифашистском форуме - 2024.
"В осеннюю сессию мы обязательно примем закон о геноциде против советского народа в годы Второй мировой войны", - сказала Яровая.
По ее мнению, форум имеет важнейшую миротворческую основу, также она выразила уверенность, что все парламентские фракции действуют в этом вопросе сообща, защищая безопасность граждан России и не допуская распространение фашизма, "угрожающего всему человечеству".
Вид на Пушкинский и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Москве начинается международный антифашистский форум
Вчера, 00:10
 
СССРРоссияИрина ЯроваяГосдума РФОбщество
 
 
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