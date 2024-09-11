https://ria.ru/20240911/genotsid-1972029725.html

Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию

Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию - РИА Новости, 11.09.2024

Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию

Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Международном... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:34

2024-09-11T11:34

2024-09-11T11:34

ссср

россия

ирина яровая

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Международном антифашистском форуме - 2024. "В осеннюю сессию мы обязательно примем закон о геноциде против советского народа в годы Второй мировой войны", - сказала Яровая. По ее мнению, форум имеет важнейшую миротворческую основу, также она выразила уверенность, что все парламентские фракции действуют в этом вопросе сообща, защищая безопасность граждан России и не допуская распространение фашизма, "угрожающего всему человечеству".

https://ria.ru/20240911/forum-1971956629.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, россия, ирина яровая, госдума рф, общество