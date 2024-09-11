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Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию - РИА Новости, 11.09.2024
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию
Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Международном... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:34
2024-09-11T11:34
2024-09-11T11:34
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ирина яровая
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Госдума может принять закон о геноциде против народа СССР в годы Второй Мировой войны в осеннюю сессию, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая на Международном антифашистском форуме - 2024. "В осеннюю сессию мы обязательно примем закон о геноциде против советского народа в годы Второй мировой войны", - сказала Яровая. По ее мнению, форум имеет важнейшую миротворческую основу, также она выразила уверенность, что все парламентские фракции действуют в этом вопросе сообща, защищая безопасность граждан России и не допуская распространение фашизма, "угрожающего всему человечеству".
https://ria.ru/20240911/forum-1971956629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, россия, ирина яровая, госдума рф, общество
СССР, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Общество
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию
Яровая: закон о геноциде против народа СССР могут принять в осеннюю сессию