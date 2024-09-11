Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа
Еврокомиссар Симсон выступила за введение санкций ЕС против российского газа
© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что выступает за введение санкций ЕС против российского природного газа.
Она назвала "впечатляющими" антироссийские санкции против "таких вещей, о которых еще два с половиной года назад невозможно было и подумать", и выразила мнение, что ЕС должен продолжить вводить ограничения.
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"Сейчас еще европейские компании имеют законное право продолжать получать российский газ до тех пор, пока санкции это не запретят… я сегодня говорю, что "пока" такие санкции против российского газа не приняты", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Симсон также заявила о необходимости "помочь Украине с восстановлением".
Примечательно, что бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги на днях подготовил для Еврокомиссии доклад по конкурентоспособности Евросоюза, в котором констатировал, что энергетический рынок ЕС, вопреки оптимистичным заявлениям Комиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Он также указал, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России в качестве главного поставщика энергии в ЕС, привели к проблемам в европейской экономике, которые создают "экзистенциальную угрозу" сообществу.
В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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