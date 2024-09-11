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Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа - РИА Новости, 11.09.2024
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15:31 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gaz-1972109400.html
Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа
Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа - РИА Новости, 11.09.2024
Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что выступает за введение санкций ЕС против российского природного газа. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:31
2024-09-11T15:31
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что выступает за введение санкций ЕС против российского природного газа. Она назвала "впечатляющими" антироссийские санкции против "таких вещей, о которых еще два с половиной года назад невозможно было и подумать", и выразила мнение, что ЕС должен продолжить вводить ограничения. "Сейчас еще европейские компании имеют законное право продолжать получать российский газ до тех пор, пока санкции это не запретят… я сегодня говорю, что "пока" такие санкции против российского газа не приняты", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Симсон также заявила о необходимости "помочь Украине с восстановлением". Примечательно, что бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги на днях подготовил для Еврокомиссии доклад по конкурентоспособности Евросоюза, в котором констатировал, что энергетический рынок ЕС, вопреки оптимистичным заявлениям Комиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Он также указал, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России в качестве главного поставщика энергии в ЕС, привели к проблемам в европейской экономике, которые создают "экзистенциальную угрозу" сообществу. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240905/frg-1970779865.html
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цены на нефть, россия, сша, москва, кадри симсон, марио драги, владимир путин, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия
Цены на нефть, Россия, США, Москва, Кадри Симсон, Марио Драги, Владимир Путин, Евросоюз, Европейский центральный банк, Еврокомиссия
Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа

Еврокомиссар Симсон выступила за введение санкций ЕС против российского газа

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что выступает за введение санкций ЕС против российского природного газа.
Она назвала "впечатляющими" антироссийские санкции против "таких вещей, о которых еще два с половиной года назад невозможно было и подумать", и выразила мнение, что ЕС должен продолжить вводить ограничения.
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"Сейчас еще европейские компании имеют законное право продолжать получать российский газ до тех пор, пока санкции это не запретят… я сегодня говорю, что "пока" такие санкции против российского газа не приняты", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Симсон также заявила о необходимости "помочь Украине с восстановлением".
Примечательно, что бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги на днях подготовил для Еврокомиссии доклад по конкурентоспособности Евросоюза, в котором констатировал, что энергетический рынок ЕС, вопреки оптимистичным заявлениям Комиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Он также указал, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России в качестве главного поставщика энергии в ЕС, привели к проблемам в европейской экономике, которые создают "экзистенциальную угрозу" сообществу.
В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьРоссияСШАМоскваКадри СимсонМарио ДрагиВладимир ПутинЕвросоюзЕвропейский центральный банкЕврокомиссия
 
 
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