https://ria.ru/20240911/gaz-1972109400.html

Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа

Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа - РИА Новости, 11.09.2024

Еврокомиссия выступила за введение санкций против российского газа

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что выступает за введение санкций ЕС против российского природного газа. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:31

2024-09-11T15:31

2024-09-11T15:31

цены на нефть

россия

сша

москва

кадри симсон

марио драги

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что выступает за введение санкций ЕС против российского природного газа. Она назвала "впечатляющими" антироссийские санкции против "таких вещей, о которых еще два с половиной года назад невозможно было и подумать", и выразила мнение, что ЕС должен продолжить вводить ограничения. "Сейчас еще европейские компании имеют законное право продолжать получать российский газ до тех пор, пока санкции это не запретят… я сегодня говорю, что "пока" такие санкции против российского газа не приняты", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Симсон также заявила о необходимости "помочь Украине с восстановлением". Примечательно, что бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги на днях подготовил для Еврокомиссии доклад по конкурентоспособности Евросоюза, в котором констатировал, что энергетический рынок ЕС, вопреки оптимистичным заявлениям Комиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Он также указал, что потрясения последних лет, конкуренция с Китаем, смещение интересов США и потеря России в качестве главного поставщика энергии в ЕС, привели к проблемам в европейской экономике, которые создают "экзистенциальную угрозу" сообществу. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240905/frg-1970779865.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970771557.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, сша, москва, кадри симсон, марио драги, владимир путин, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия