https://ria.ru/20240911/gaz-1972078178.html

ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар

ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 11.09.2024

ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар

Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:24

2024-09-11T13:24

2024-09-11T13:42

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евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать."ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину", - сказала она.Симсон признала, что импорт российского газа в РФ "все еще впечатляющий", но подчеркнула, что он упал с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. В Еврокомиссии считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.Она добавила, что Украина также проявляет к этому интерес."Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны", - сказала еврокомиссар.Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.

https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

https://ria.ru/20240705/gaz-1957544071.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, в мире