https://ria.ru/20240911/gaz-1972078178.html
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 11.09.2024
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар
Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:24
2024-09-11T13:24
2024-09-11T13:42
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать."ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину", - сказала она.Симсон признала, что импорт российского газа в РФ "все еще впечатляющий", но подчеркнула, что он упал с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. В Еврокомиссии считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.Она добавила, что Украина также проявляет к этому интерес."Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны", - сказала еврокомиссар.Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.
https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html
https://ria.ru/20240705/gaz-1957544071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, в мире
Украина, Евросоюз, В мире
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар
Еврокомиссар: ЕС готов обойтись без российского газа, ввозимого через Украину
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Контракт на транзит российского газа в Европу
через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев
неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.
"ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину", - сказала она.
Симсон признала, что импорт российского газа в РФ
"все еще впечатляющий", но подчеркнула, что он упал с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году.
В Еврокомиссии
считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.
Она добавила, что Украина также проявляет к этому интерес.
"Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны", - сказала еврокомиссар.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.