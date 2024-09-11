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ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 11.09.2024
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13:24 11.09.2024 (обновлено: 13:42 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/gaz-1972078178.html
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 11.09.2024
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар
Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:24
2024-09-11T13:42
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать."ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину", - сказала она.Симсон признала, что импорт российского газа в РФ "все еще впечатляющий", но подчеркнула, что он упал с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году. В Еврокомиссии считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.Она добавила, что Украина также проявляет к этому интерес."Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны", - сказала еврокомиссар.Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.
https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html
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украина, евросоюз, в мире
Украина, Евросоюз, В мире
ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар

Еврокомиссар: ЕС готов обойтись без российского газа, ввозимого через Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.
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"ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину", - сказала она.
Симсон признала, что импорт российского газа в РФ "все еще впечатляющий", но подчеркнула, что он упал с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году.
В Еврокомиссии считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с РФ, заявила еврокомиссар.
Она добавила, что Украина также проявляет к этому интерес.
"Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны", - сказала еврокомиссар.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.
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