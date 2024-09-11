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Гаити осудила слова Трампа о мигрантах, якобы поедающих домашних животных - РИА Новости, 11.09.2024
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23:37 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gaiti-1972189966.html
Гаити осудила слова Трампа о мигрантах, якобы поедающих домашних животных
Гаити осудила слова Трампа о мигрантах, якобы поедающих домашних животных - РИА Новости, 11.09.2024
Гаити осудила слова Трампа о мигрантах, якобы поедающих домашних животных
Министерство Гаити по делам проживающих за рубежом граждан назвало дискриминационными заявления кандидата в президенты и вице-президенты США от Республиканской... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:37
2024-09-11T23:37
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство Гаити по делам проживающих за рубежом граждан назвало дискриминационными заявления кандидата в президенты и вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнса о том, что их соотечественники якобы крадут и поедают домашних животных американцев. Ранее в понедельник Джей-Ди Вэнс выступил с утверждением, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в городе Спрингфилд штата Огайо, Дональд Трамп позже повторил этот тезис во время предвыборных дебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис - при этом правоохранительные органы штата категорически отвергли наличие подобных инцидентов. "Министерство Гаити по делам проживающих за рубежом граждан выражает глубочайшую обеспокоенность дискриминационными заявлениями американских политиков в отношении наших сограждан, в особенности проживающих в Спрингфилде, штат Огайо. К сожалению, это не первый раз, когда наши соотечественники за рубежом становятся жертвами кампаний по дезинформации общества, стигматизируются и расчеловечиваются с целью удовлетворения политических целей перед выборами", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в социальной сети Facebook*. Несмотря на четкую отсылку на заявление о краже и поедании гаитянами домашних животных в США, ответственные за распространение слов политики не называются напрямую. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240911/tramp-1972157194.html
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в мире, сша, гаити, спрингфилд, дональд трамп, камала харрис, джо байден, facebook
В мире, США, Гаити, Спрингфилд, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Facebook
Гаити осудила слова Трампа о мигрантах, якобы поедающих домашних животных

Гаити назвала заявления Трампа и Вэнса о мигрантах за рубежом дискриминационными

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министерство Гаити по делам проживающих за рубежом граждан назвало дискриминационными заявления кандидата в президенты и вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и Джей-Ди Вэнса о том, что их соотечественники якобы крадут и поедают домашних животных американцев.
Ранее в понедельник Джей-Ди Вэнс выступил с утверждением, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в городе Спрингфилд штата Огайо, Дональд Трамп позже повторил этот тезис во время предвыборных дебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис - при этом правоохранительные органы штата категорически отвергли наличие подобных инцидентов.
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"Министерство Гаити по делам проживающих за рубежом граждан выражает глубочайшую обеспокоенность дискриминационными заявлениями американских политиков в отношении наших сограждан, в особенности проживающих в Спрингфилде, штат Огайо. К сожалению, это не первый раз, когда наши соотечественники за рубежом становятся жертвами кампаний по дезинформации общества, стигматизируются и расчеловечиваются с целью удовлетворения политических целей перед выборами", - говорится в заявлении, опубликованном министерством в социальной сети Facebook*.
Несмотря на четкую отсылку на заявление о краже и поедании гаитянами домашних животных в США, ответственные за распространение слов политики не называются напрямую.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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В миреСШАГаитиСпрингфилдДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденFacebook
 
 
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