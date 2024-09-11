https://ria.ru/20240911/frg-1972126029.html

МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии

МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии - РИА Новости, 11.09.2024

МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии

МИД ФРГ опроверг высказывания о Германии кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис скептически... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:44

2024-09-11T16:44

2024-09-11T18:40

в мире

германия

сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МИД ФРГ опроверг высказывания о Германии кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис скептически оценил энергетическую политику ФРГ, заявление опубликовали на странице ведомства в социальной сети Х."Нравится или нет: энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. И мы закрываем — а не строим — угольные и атомные электростанции", — указали в министерстве. В МИД добавили, что угольные электростанции отключат от сети не позднее 2038 года. "P. S. Также мы не едим кошек и собак", — заключили в ведомстве.Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Трамп представляет Республиканскую партию, а Харрис — Демократическую.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

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германия

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в мире, германия, сша, дональд трамп, камала харрис