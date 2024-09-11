МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии
МИД ФРГ ответил на слова Трампа об энергетической политике Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МИД ФРГ опроверг высказывания о Германии кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис скептически оценил энергетическую политику ФРГ, заявление опубликовали на странице ведомства в социальной сети Х.
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"Нравится или нет: энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. И мы закрываем — а не строим — угольные и атомные электростанции", — указали в министерстве.
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В МИД добавили, что угольные электростанции отключат от сети не позднее 2038 года.
"P. S. Также мы не едим кошек и собак", — заключили в ведомстве.
Во время дебатов Трамп заявил, что Германия пыталась в течение года отказаться от строительства "нормальных электростанций", но потом снова стала это делать. Также политик сказал, что мигранты в США едят кошек и собак.
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Трамп представляет Республиканскую партию, а Харрис — Демократическую.
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