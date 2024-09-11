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МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии - РИА Новости, 11.09.2024
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16:44 11.09.2024 (обновлено: 18:40 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/frg-1972126029.html
МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии
МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии - РИА Новости, 11.09.2024
МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии
МИД ФРГ опроверг высказывания о Германии кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис скептически... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:44
2024-09-11T18:40
в мире
германия
сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МИД ФРГ опроверг высказывания о Германии кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис скептически оценил энергетическую политику ФРГ, заявление опубликовали на странице ведомства в социальной сети Х."Нравится или нет: энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. И мы закрываем — а не строим — угольные и атомные электростанции", — указали в министерстве. В МИД добавили, что угольные электростанции отключат от сети не позднее 2038 года. "P. S. Также мы не едим кошек и собак", — заключили в ведомстве.Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Трамп представляет Республиканскую партию, а Харрис — Демократическую.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
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в мире, германия, сша, дональд трамп, камала харрис
В мире, Германия, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
МИД ФРГ опроверг слова Трампа о Германии

МИД ФРГ ответил на слова Трампа об энергетической политике Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МИД ФРГ опроверг высказывания о Германии кандидата в президенты США Дональда Трампа, который во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис скептически оценил энергетическую политику ФРГ, заявление опубликовали на странице ведомства в социальной сети Х.
«
"Нравится или нет: энергетическая система Германии полностью работоспособна с более чем 50% использования возобновляемых источников энергии. И мы закрываем — а не строим — угольные и атомные электростанции", — указали в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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В МИД добавили, что угольные электростанции отключат от сети не позднее 2038 года.
"P. S. Также мы не едим кошек и собак", — заключили в ведомстве.

Во время дебатов Трамп заявил, что Германия пыталась в течение года отказаться от строительства "нормальных электростанций", но потом снова стала это делать. Также политик сказал, что мигранты в США едят кошек и собак.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Трамп представляет Республиканскую партию, а Харрис — Демократическую.
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